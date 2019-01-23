刮刮樂「2000萬超級紅包」賣到快完售　上市20天誕生15位百萬富翁

▲ 刮刮樂「2000萬超級大紅包」快要完售，但頭獎、二獎還沒開出。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

台彩1月3日推出新春限定款刮刮樂「2000萬超級大紅包」，沒想到廣受歡迎，至今上市20天全台已經有15人中了100萬獎金。台彩透露，「2000萬超級大紅包」刮刮樂至今已經幾乎要完售，但頭獎3個2000萬、二獎5個200萬加價值158萬賓士車還沒開出來，民眾還有機會！

台彩針對今年新春，推出限定版刮刮樂「2000萬超級大紅包」，單張面額2000元，頭獎2000萬有3個，二獎是200萬加價值158萬賓士車共5個、三獎有100萬300個，總中獎率高達69.33%。

超高中獎率引起民眾興趣，上市不到一週就有3人中100萬獎金，變成今年彩券行中最搶手的刮刮樂商品，目前已經要完售。根據台彩統計，從3日上市後截至23日，已經開出15個百萬獎金，三獎還有285個機會，且頭獎、二獎還沒開出。

除了日前《ETtoday東森新聞雲》報導過的3位百萬中獎人經歷，台彩再加碼透露4位買「2000萬超級大紅包」刮中百萬獎金的中獎人小故事，有趣的是，這4名中獎人都是在北部刮中。

►新刮刮樂「2000萬超級紅包」 上市不到1週已有3人中100萬

桃園市「金瓏彩券行」有一名年約40歲的上班族，第一次來到店裡想買刮刮樂，店員看他很內向不知道要選什麼，於是推薦他近期推出的「2000萬超級紅包」，他買了一張回家刮，隔天又回到投注站，說他中了1000元，感覺是個好兆頭。店員又和他說今年的「2000萬超級紅包」大獎很多，再試試說不定可以刮中百萬以上大獎，中獎人一時想不出要挑幾號，後來想了想，表示他是「韓粉」，很欣賞新任高雄市長韓國瑜，於是就挑了韓國瑜的競選號碼「1號」再帶回家刮。隔天客人又回來了，告訴店員他真的刮中100萬元。

新北市五股區「楊衍飛旺旺彩券行」也有一對年輕新婚夫妻刮中百萬，他們平常約1個月去店裡一次，每次都會隨機挑選10張刮刮樂，以前都是買100、200元面額試試手氣，這次看到新春限定的「2000萬超級紅包」，想說機會難得，夫妻倆商量了一下，當場決定提高預算，直接挑了5張「2000萬超級紅包」，刮到第5張時，店員察覺這對夫妻怎麼突然異常的安靜？只看到先生不斷的重複看著刮刮樂，好像怕自己看錯的樣子，過了一陣子才把這張刮刮樂拿到店員面前說：「這張好像中了100萬？幫我檢查一下！」店員一看，開心的說「恭喜你！真的中了一百萬啦！」夫妻倆很開心地與店員一起尖叫！

值得注意的是，新北市五股區五福路已經先後三個禮拜開出大獎，去年年底時分別在「錢玉億彩券行」、「錢來好彩券行」開出今彩539頭獎800萬，不到一個月的時間「楊衍飛旺旺彩券行」又刮出「2000萬超級紅包」100萬元，可說是強運不斷！

▲「2000萬超級紅包」在彩券行超級搶手。（示意圖／記者許力方攝）

台北市萬華區的「金鑫鑫投注站」也有一位刮中「2000萬超級紅包」100萬元獎金的客人，是一位年約40幾歲的女性熟客，平均一個禮拜會來消費一次。店員透露，這位客人非常特別，每次玩刮刮樂，都小心翼翼地只刮開投注機掃描兌獎時用的QR碼位置，而且刮得非常整齊，刮開後就會立刻請店員確認是否有中獎，如果有中獎，也不確認中了多少錢，也從來不曾把刮區全部刮開，就會直接帶回家。

店員一直覺得很疑惑，有一天忍不住開口問她為什麼總是這樣做？她才說，家中有兩位高齡70歲的老人家，她每次都先到投注站小心翼翼只刮開QR碼位置，再把有中獎的刮刮樂帶回去給老人家，就是希望保持整張刮刮樂的完整性，讓老人家以為這是剛買，還沒刮過的，這樣他們每次都可以刮到有中獎的刮刮樂，享受中獎的喜悅，讓老人家常常開心。

店員說，這位女性熟客去年也有來買2000元面額的刮刮樂，當時她有刮中10萬元獎金，所以這次來店裡，直接請店員拿一本「2000萬超級紅包」給她刮，刮沒多久後，確認有2張是中獎的刮刮樂，她非常開心說：「太棒了！我要趕快拿回去給老人家刮」。隔天一早她馬上到投注站跟店員說：「結果你知道是中多少嗎？是100萬耶！家裡老人家超開心的，一直說今年給孫子的壓歲錢要加碼包大包的，讓小朋友也一起開心。」

桃園市中壢區「福得彩券行」也有一位刮中百萬獎金得主，中獎人是一名年約30~40歲的男性常客，他大約每個禮拜會到投注站2到3次，每次來都固定會玩賓果和刮刮樂。當天一早8點半他來到店裡，因為他說他朋友刮中「1200萬大吉利」100萬獎金很羨慕，所以也想來試試手氣，看會不會也刮出個大獎；於是他就挑了「2000萬超級大紅包」刮刮樂的13號，結果中了1000元，因為第二張12號沒中，所以他很失望的離開，但是不到1分鐘他又折返回來，覺得應該要再繼續刮，這次挑了11號，刮到一半突然很淡定的跟店員說說：「我中100萬了！」店員反而比他還興奮，直說太幸運了！

▲「2000萬超級紅包」已經開出15個百萬獎金。（示意圖／記者周宸亘攝）