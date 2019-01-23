快訊／遭爆與人妻赴摩鐵　台水董座郭俊銘請辭

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台水董事長郭俊銘被拍到帶人妻上摩鐵，而且還是利用上班時間偷偷蹺班，經媒體披露之後，神隱一上午，剛剛透過書面對外發聲，表達將辭去台水董事長一職。



▲台水董座郭俊銘被拍到帶人妻上摩鐵，下午發出聲明，表示辭去台水董事長一職。（圖／記者馮建棨攝）

聲明全文：

今日媒體報導有關本人爭議之行為，為了避免執政團隊困擾，同時損及自來水公司形象，本人即日起辭去台灣自來水公司董事長一職。

根據《壹週刊》報導，台水董事長郭俊銘遭爆料在去年九合一大選前後，與某廣播電台的主管密切來往，在去年12月被拍到帶人去摩鐵休息，而且都是利用上班日空檔，雖然想要刻意低調，但還是被認出是國營事業公司的董事長，兩人前往台中西屯區的汽車旅館短暫休息後離開返家。

▼台水董事長郭俊銘。（圖／台水提供）

記者私下詢問台水公司員工，員工大多不願說明或是低調回應說，「不知道董事長的私生活」，郭俊銘工作上盯很緊，甚至半夜12點都還會下令交辦業務，是個治軍嚴謹的董事長。

今年64歲的郭俊銘，過去是前總統陳水扁在競選總統時的指揮中心組織部主任，也曾擔任民進黨客家事務部主任，2004年選上立委，不過在2008、2012年立委選舉當中都輸給對手，郭俊銘過去在2014年投入苗栗輔選，獲得總統蔡英文的賞識，因此2016年政黨輪替之後，才接任台灣自來水公司董事長。