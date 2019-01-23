台指期買盤縮手跌27點收9818點　2大關鍵投資人抱股過年意願低

▲農曆年前封關倒數計時，台股、台指期今天量縮整理，法人指出，量能急速冷凍，盤勢難較波動的表現。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

農曆年封關倒數5天，美股結束連漲4天的走勢，拖累亞股反轉走跌，台股期現貨今（23）日量縮整理，其中台股終場下跌48.26點，以9846.40點作收，台指期收低27點，收在9818點，成交量10萬6247口，分析師表示，春節年買盤縮手，投資人抱股過年意願低。

美股終結連4漲，台股今天呈現區間震盪格局，開盤下跌25.12點，以9869.54點開出，權值股表現疲軟，僅靠中小型股點火，盤中一度向下低探9828.03點，終場下挫48.26點，跌幅0.49%，收在9846.40點，成交量652.5億元，近期量能持續低迷。

台指期也開低震盪，早盤下挫近30點，盤中獲利了解賣壓，3大期指整場皆在盤下整理，電子期指跌幅0.27%、金融期指也跌0.05%，終場下挫27點，收在9818點，成交量10萬6247口。

期貨分析師指出，美中貿易協商、美國政府關門成為美股最大的不確定因素，台指期近期呈現量縮整理，台股成交量急凍，最主要是投資人買盤縮手，盤勢也難有大漲大跌的走勢，預料年前區間震盪格局的機率較高。

此外，農曆年前儘管電子股有些幅反彈，不過美中貿易戰、台積電等企業財測令人憂心，盤面上暫時尚未看到指標性個股出現，因此投資人抱股過年意願較低。