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出國換外幣別傻傻排隊了　聰明換匯攻略大公開

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▲▼人民幣及匯率。（圖／CFP）

▲出國有外幣的需求，民眾要聰明換，省錢省時間。（圖／CFP、資料照）

財經中心／台北報導

過年因應外幣的需求，銀行推出外幣ATM(自動櫃員機)、網銀兌換、網路直接結匯以及臨櫃結匯，銀行都會給予一定程度的優惠，銀行業者透露，臨櫃換外幣，不僅要看銀行的營業時間、排隊耗時，且還要加手續費，是換匯方式中最不划算的。

許多人規劃出國或者理財有外幣需求，但是要如何才能夠聰明換匯呢？現在有四種管道，分別為外幣ATM、網銀兌換、直接網路兌換以及臨櫃兌換。在使用外幣ATM上，可換匯的外幣主要有四種，美元、日圓、人民幣、港幣，也有部份銀行提供歐元，而銀行的各銀行都有推出減分的優惠，是依照牌告賣出匯率減掉優惠減碼，目前有積極推出優惠的銀行包含兆豐銀、玉山銀與永豐銀。

但是如何聰明利用外幣ATM換匯就要看各家銀行比較了，例如兆豐銀行提領美元，給0.075(相當於7.5分)的優惠，兌換1000美元，可以省新台幣75元，是所有銀行當中最威的；而玉山銀行則是在日圓上直接給予0.1分的優惠，有外幣需求者透過銀行提領，是最吃香的。

▲▼兆豐銀外幣ATM。（圖／兆豐銀提供）

▲外幣ATM，兆豐銀美元給到0.075優惠，是銀行中最划算的。（圖／兆豐銀提供）

另外就是透過網銀或者行動APP換匯，消費者可以在網銀或者各銀行APP「預約外幣現鈔」，再至指定分行臨櫃領取，可節省排隊等待的時間。而網銀的好處，不僅可兌換的幣別多、還有利率或是更直接的優惠，民眾可以透過網銀換匯又可以理財。

如果有較長期計畫出國的民眾，國銀業者提供小妙方，假設是想要兌換美元的民眾，可以利用網路銀行在適合的換匯點買進美元，再視何時會使用到這筆美元，選擇短天期美元定存，要一段時間才出國，可以在現在擇機敲進美元，再把美元轉存到3個月或6個月天期的定存中。

▲網路，追劇，筆電，上班族。（圖／pixabay）

▲透過網銀換匯，省錢還可以理財。（圖／pixabay）

還有直接線上結匯包含台銀、兆豐等銀行，只要在網站上直接下單、繳完款就可以在機場分行與指定分行領取；在匯率上，以台銀為例，美金匯率優惠2分，其他幣別，不含印尼幣、越南盾優惠千分之1。所以有短期內要出國的民眾，透過線上結匯，匯率上也有優惠之外，可以在機場直接領取是相當方便的

最後就是臨櫃換匯，除了要排隊之外，不僅鮮少有匯率優惠，還要另收約100元的手續費，這對民眾來說是相當不划算的。銀行業者指出，透過臨櫃換匯是最不划算，因為是直接購買外幣現鈔，兌換匯率會用當天的現金牌告匯率，銀行也會加手續費含在兌換匯率中，外幣ATM則有幣別限制以及使用者是否有外幣存款帳戶而定。

▼臨櫃換外幣，沒有優惠又要收手續費，還得看銀行營業時間排隊，相當不划算。（圖／翻攝自網路）

▲臨櫃交易,外匯,外匯收支。（圖／翻攝自網路）

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關鍵字：外幣需求,換匯,方法,攻略

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