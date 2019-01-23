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分析師將台積電喻為「褪色的童話」　目標價降至196元

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▲▼台積電2018年第四季法說會,董事長劉德音。（圖／記者季相儒攝）

▲台積董事長劉德音。（圖／記者季相儒攝）

記者周康玉／台北報導

有「台積電最佳分析師」封號的銀河聯昌證券（CGS-CIMB）分析師詹逸群（ Peter Chan）出具最新報告指出，市場對於台積電後市展望過於樂觀，認為今年台積獲利恐比公司本身預估的0-3%還要差，恐面臨衰退，將台積目標價從209元降到196元，是繼摩根史丹利後，第二家調降至「1」字頭的外資。

台積電日前於第4季法說釋出壞消息，第1季營收將季減約21.9%到22.9%，且因供應鏈庫存偏高、智慧手機拉貨力道不足，加上全球景氣受貿易戰壓抑等因素，預料需要整個上半年消化庫存，下半年才有機會好轉。台積電指出，下半年會比去年同期來的好，因此全年度仍可期待低個位數成長。

對此詹逸群出具報告，並以「褪色的童話故事（Fading fairy tale）」為主題，認為上述這看法太樂觀，雖然台積電總裁魏哲家強調「7奈米客戶沒有變保守，反而更積極」，但因為台積電的7奈米CP值沒有三星10奈米來的高，高通及輝達兩大客戶有可能轉與三星合作。

此外，由於近來因美國聯準會主張繼續升息，造成台美利差擴大，資金將回流美國，外資也可能賣台積，轉往美國高成長的科技股。

銀河聯昌證券是繼摩根士丹利（大摩）之後，第二家將台積電目標價調降至「1」字頭的外資，大摩於本月初，將台積電目標價一口氣從214元砍到「1字頭」、199元，並預期今年度營收不增反減，恐面臨0.5%的年衰退，如果真的成真，將是台積電十年來首度衰退。
 

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關鍵字：台積電,7奈米,iPhone,半導體,劉德音

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