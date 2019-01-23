電金權值股賣壓重　台股量能滑落收跌48點失守5日線



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

美股終止連四漲，加上台股封關倒數剩下5日，台股今（23）日隨著美股及亞股回檔，而呈現量縮下跌，蘋概三王走跌拖累蘋概股，加權指數失守5日線，集中市場加權指數終場以9846.40點作收，下跌48.26點，跌幅0.49%，成交量僅新台幣652.5億元，封關在即量能大滑落。

今日台股面臨美股重挫及市場結帳賣壓的影響，開盤下跌25.12點，以9869.54點開出，而在蘋概三王領跌之下，電金傳全倒一片，跌幅隨即擴大逾60點。

蘋概三王今日全數走跌，拖累可成（2474）、鴻準（2354）、和鑫（3049）、華晶科（3059）等蘋概股都走跌。其中，鴻海（2317）尤為弱勢，盤中就摔落70元整數關卡，一口氣摜破10日線和月線等所有短期均線，終場收跌1.41%至69.70元；台積電（2330）也跌超過1.12%，回測220.50元；大立光（3008）終場跌逾1.07%至3710元。

金融股今日仍是跌多漲少，近期外資積極加碼金融股，午盤後跌勢有收斂跡象，國泰金（2882）、開發金（2883）、玉山金（2884）、新光金（2888）、第一金（2892）及中信金（2891）等都下跌，國泰金跌超過1%最兇，雖然富邦金（2881）、元大金（2885）、兆豐金（2886）與台新金（2887）等都逆勢小漲，但仍無法挽回頹勢。

今日盤面點火族群為生技族群上漲0.67%及IC設計等中小型股表現強強滾，像是浩鼎（4174）大漲9.26%，創波段新高，美時（1795）、環瑞醫（4198）都漲逾3%-4%。而IC設計M31今天上櫃大漲逾48%、最高飆到295元，晶相光（3530）直奔漲停來到87.60元，矽力-KY（6415）漲逾6%，聚積（3527）都漲超過4%。

因全球經濟增長前景黯淡、貿易疑慮和企業財測令投資人失望，美股周二終止四連漲，寫下近三周最大單日跌幅。道瓊指數下跌 301.87 點，或 1.22 %，收 24404.48 點。S&P500指數下跌 37.81 點，或 1.42%，收 2632.90 點。那斯達克指數下跌 136.87 點，或 1.91%，收 7020.36 點。費城半導體指數下跌 34.97 點，或 2.85%，收 1,193.36 點。S&P500指數中，11個板塊全面下挫，能源板塊領跌，跌幅達 3.01%、其次為電信服務、非必需消費品和工業板塊。

法人指出，封關在即，台股賣壓重，讓今日電金權值股難有表現；加上美中貿易戰進度、美國財報周都將牽動台股表現，進而影響投資人抱股過年意願。提醒投資人，封關前只要量能不高，預期指數將以震盪整理格局為主。