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春節大樂透開獎日看這裡！　刮刮樂還有逾360個百萬獎金

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▲▼ 台彩公布過年大樂透、威力彩開獎日期。（圖／台彩提供）

▲台彩公布過年大樂透、威力彩開獎日期。（圖／台灣彩券提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

春節將至，台灣人過年必備就是到彩券行買彩券，或是親朋好友集資買刮刮樂試手氣。《ETtoday東森新聞雲》特別統整今年春節大樂透開獎時間，也統整新款刮刮樂資訊，供民眾參考。台彩今年過年大樂透加碼高達3.6億元，也接連推出高達12款的刮刮樂，共有多達368個百萬以上獎項。民眾可把握農曆新年加碼期間，做公益兼發財！

大樂透

廣受民眾喜愛的「大樂透」，從2月1日到初六每天開獎，連續開獎10天，每期頭獎保證1億元，每期加開9個獎號，只要對中9個獎號中任6個即為對中獎項，每組獎金就有100萬元，但若同一組中獎號碼有兩注以上中獎，該組獎金將依中獎注數均分。

民眾購買1注「大樂透」除了有機會成為億萬富翁外，每期還有對中春節大紅包百萬獎金的機會，活動期間「大樂透」總加碼獎金3.6億元。如果2月1日到2月5日360組100萬獎金沒有全部送出，2月6日還會繼續加開9個獎號，直到360組100萬獎金全部送出，或是到2月15日活動結束為止。

民眾從今天起就可以到彩券行預購過年到2月10日的大樂透，尤其是預計要出國旅遊的民眾，可以在出國前先去彩券行購買等到過年時對獎。

刮刮樂

台彩今年截至1月23日已發行高達12款新的刮刮樂，100萬元以上的獎項多達368個，其中包含「2000萬超級紅包」3個2000萬獎金以及5個「200萬+賓士車」的創新獎項。台彩也預告，29日還會有其他新款刮刮樂上市。

今年最受歡迎的就是新春限定的刮刮樂「2000萬超級大紅包」，上市不到一個禮拜，至少就有3人中三獎，各得到獎金100萬元，截至23日已有15個百萬得主。目前還有頭獎2000萬3個，二獎是200萬加價值158萬賓士車共5個、三獎有100萬約300個。台彩統計，此款估刮樂總中獎率高達69.33%。

另，今年為迎接金豬年到來，也推出包含5款豬年限定版生肖主題，包括「金豬獎」、「金豬報喜」、「金豬疊疊樂」、「豬年行大運」及「賽金豬」。最受矚目的是中獎率100%的「金豬獎」每張售價500元，頭獎300萬元多達8個；「豬年行大運」每張售價100元，最高獎金5萬元共有100個，中獎率也有50%。

►台彩春節加碼8億元　大樂透連開10天加碼360組100萬

▲▼ 5款豬年限定刮刮樂今天上市。（圖／台彩提供）

▲5款豬年限定刮刮樂已上市。（圖／台彩提供）

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關鍵字：台彩,彩券,威力彩,大樂透,頭獎,億萬富翁,過年加碼,春節加碼

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