地脈斷+白虎犯水！北市議會成桃花窟　蔡上機：擋煞風水越改越慘

圖文／鏡週刊

命理風水開運大師蔡上機認為，基隆路路沖，沖煞台北市議會，本來有高高的花圃擋煞，不久前修繕改為綠地，反更不能擋煞，風水的煞氣更為加重。

台北市議會日前桃花新聞不斷，議員不分藍、綠、黃，接連爆出多起緋聞，議會被戲稱為桃花窟，後來還大興土木，將議會前的花圃修繕為綠地，被解讀為改風水盼擋桃花。不過，命理風水開運大師蔡上機認為，原本議會前的花圃不改還好，能藉此擋煞，但改成綠地後，擋煞功能被削減，加上基隆路地下道穿越議會，猶如議會的嘴巴、屁股被穿插，煞氣極重，狗屁倒灶事件恐不斷發生。

蔡上機表示，台北市議會，座落在仁愛路及基隆路之間，坐北朝南，朝向基隆路，從地理方位及風水來看，提出6點分析如下：

1.地面上，有基隆路路沖，沖煞台北市議會。本來有高高的花圃擋煞（可擋20％外煞），不久前修繕改為綠地（降低擋煞能力，擋煞功能剩下10％），反更不能擋煞，風水的煞氣更為加重10％。

2.地面上的基隆路和基隆路的地下道，形成一個尖三角形的箭頭煞，沖煞台北市議會，雪上加霜，風水受到重煞。

3.基隆路地下道，穿過台北市議會地底下，造成台北市議會的風水《地脈斷》。

上有，基隆路地面道路，下有基隆路地下道，上下合擊，猶如從台北市議會的《嘴巴》及《屁股》插穿。台北市議會的風水，等同被《破局》瓦解，煞氣極重。易生，議員們的意外糾紛事件，狗屁倒灶的事件，會被起底、東窗事發，或者會頻生意外事件。

4.台北市議會《西側》的《白虎》方位，有國父紀念館的《翠湖》水池，白虎犯水。乃爛桃花煞，感情桃色事件、不倫或三角關係糾紛起，婚姻出問題。所以，台北市議會的議員們，每一小段時日，就會有個感情桃色糾紛事件，或婚姻問題，或意外事故的發生。

5.台北市議會，《東側》的《青龍》方位，受《台北市政府》高樓大廈壓制著，風水格局，台北市議會永遠是台北市政府的小媳婦。

6.2019年的風水《煞氣》，正值《正南、正北》，台北市議會風水，剛好坐北朝南，面對2019年的風水流年《煞氣》。

▼蔡上機認為，北市議會煞氣極重，易生狗屁倒灶的事情。



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