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「百度已死」文章引起熱議　百度股價大跌逾6%、目標價遭下調

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▲▼百度傳出年底前辭退55名員工。（圖／CFP）

▲百度股價周二大跌。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

昨晚中國大陸自媒體新聞實驗室發表一篇名為《搜索引擎百度已死》的文章，瞬間在網路引起廣泛的討論，各大論壇皆被此文章洗版。文章一出，百度股價在昨日美股收盤大跌逾6%。

《搜索引擎百度已死》文章指出，最近半年來，百度搜索結果有一半以上會指向百度自家產品，尤其頻繁出現的是「百家號」。百度正透過搜索框，不斷地將人們的流量導向百家號。文章最末寫道：「作為搜索引擎的百度已死。Baidu.com已經不是你尋找中文互聯網內容的地方，而是百度自家的站內搜索；它將你引向的不是中文互聯網中的優質精神糧食，而是囤積在自家的腐臭變質內容。」

據騰訊科技報導，花旗發布投資研究報告，分析亞普（Alicia Yap）在報告中將百度列入「30天負面催化觀察」名單（30-Day Negative Catalyst Watch）並將百度目標價從262美元調降至205美元，不過仍維持其股票「買入」評級。

亞普認為，百度2018財年第4季度業績級2019財年第1季度業績預期存在一定的風險，尤其是第1季度的銷售額和利潤率預期。為此，亞普還調低了對百度的業績預期，主因是較高的開支、宏觀經濟低迷，以及前在地廣告主削減廣告預算等。

昨天美股收盤，百度報收160.39美元（約4956元台幣），較前一交易日大跌6.4%，市值約559億美元（約1.72兆台幣）。在過去52周內，百度最低股價為153.78美元，最高為284.22美元。

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關鍵字：百度,搜尋引擎,新聞實驗室,搜索引擎百度已死

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