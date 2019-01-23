台水董座帶人妻上摩鐵員工驚　經濟部說話了

▲台水董座郭俊銘被拍到帶人妻上摩鐵，員工驚呼不相信。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

台水董事長郭俊銘被拍到帶人尋歡妻上摩鐵，而且還是利用上班時間偷偷蹺班，員工聽到之後不敢相信，因為郭俊銘半夜12點都還在交辦工作，沒人知道他有地下情。

台水董事長郭俊銘與某廣播電台的主管密切來往，甚至被媒體被拍到帶去摩鐵休息，而且都是利用上班日空檔，雖然想要刻意低調，但還是被認出是國營事業公司的董事長，兩人前往台中西屯區的汽車旅館短暫休息後離開返家。

據了解，原本台水要召開記者會讓董事長郭俊銘出面說清楚，不過最後還是沒有召開，而且台水公司位在台中，郭俊銘可能直奔台北向高層報告。身為主管單位的經濟部則說，目前沒有聽說相關消息，而且這是屬於「私領域」的事情，無法多作說明。被問到是否會因此更換台水董事長，經濟部官員只說，「應該沒那麼快」。

記者私下詢問台水公司員工，員工大多不願說明或是低調回應說，「不知道董事長的私生活」，郭俊銘工作上盯很緊，甚至半夜12點都還會下令交辦業務。

今年64歲的郭俊銘，過去是前總統陳水扁在競選總統時的指揮中心組織部主任，也曾擔任民進黨客家事務部主任，2004年選上立委，不過在2008、2012年立委選舉當中都輸給對手，郭俊銘過去在2014年投入苗栗輔選，獲得總統蔡英文的賞識，因此2016年政黨輪替之後，才接任台灣自來水公司董事長。