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愛得高調！苗博雅放話分手　舊愛狀況外臉書掛穩交

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圖文／鏡週刊

新科議員苗博雅遭本刊直擊周旋舊愛新歡間，但卻私下向友人透露，其實與同居女友吳奕萱早已分手，但回顧苗與吳交往的時間點，也是在2016年立委選舉時的政治伙伴林穎孟分手前，二段感情結束的時間點，不只剛好都碰上選舉，也都有新對象無縫接軌，如今苗雖對外宣稱已與吳女分手，但吳女的臉書感情狀態仍顯示「穩定交往中」。

苗博雅對戀情，向來愛得十分高調，去年參選議員時，更接受女同志媒體《LalaTai 拉拉台》專訪，曾娓娓道出與吳奕萱的交往過程。

苗博雅說：「當時除了工作壓力之外，感情生活也出了狀況，我卻不能與身旁的好友訴苦，只有團隊核心的成員知情…同時奕萱也遇到一些挫折，後來我們慢慢變成朋友，因為彼此都知道對方正在經歷一些很不好受的事…」她還說，吳奕萱對她說過最感動的話就是「不管發生什麼事情，妳都不用害怕我會傷害妳。」吳奕萱則透露，苗是在東京晴空塔上向她浪漫告白，可惜，這段戀情也在去年底議員選舉後出現變化。

  1. 苗博雅對外宣稱已恢復單身，但吳奕萱的臉書感情狀態仍停留在「穩定交往中」。（翻攝吳奕萱臉書）
  2. 苗博雅對外宣稱已恢復單身，但吳奕萱的臉書感情狀態仍停留在「穩定交往中」。（翻攝吳奕萱臉書）

至於被本刊拍到與苗博雅在車上激吻的新歡，也在苗的競選團隊，名叫葉育昕，綽號「蝦抖」，年紀比吳奕萱小。葉是政大野火陣線出身，巧的是，與林穎孟、吳奕萱一樣，都是擔任苗博雅的貼身助理，而在去年苗博雅競選期間，葉與吳更在同個辦公室並肩作戰。

去年3月下旬，吳奕萱在臉書分享掃街拜票趣聞，並貼出苗博雅與葉育昕二人同框的照片，吳奕萱描述，她親耳聽到葉育昕跟別人介紹自家老闆苗博雅「姓苗，豆苗的苗」，葉育昕看到後則留言「聲音在笑淚在飆」，二女互動熱烈。

  1. 去年3月吳奕萱在IG曬合照，並宣稱與苗將結婚，要大家準備紅包。（翻攝吳奕萱IG）
  2. 吳奕萱曾吐槽苗博雅的攝影技巧需要送去「男友攝影特訓班」，因苗常把她的內褲拍到不見。（翻攝吳奕萱IG）

本刊調查，吳奕萱曾在前台北市議員王威中辦公室任職，當時已與苗同居，為了愛人選情，吳決定離職陪苗打選戰；但苗上月底在議員就職典禮上，被問到感情狀況，卻向在場議員透露已經跟吳奕萱分手，令現場人士一陣尷尬。有議員透露，選前一個月左右，看到苗帶著吳一起出席號次抽籤，當時二人還在電梯裡十指緊扣，看不出感情出狀況。

吳奕萱與葉育昕並肩輔選苗博雅，吳曾分享葉與苗同框的照片，2女在臉書上還熱烈留言互動。（翻攝吳奕萱臉書）

沒想到苗博雅才透露單身不到一個月，就被拍到與葉育昕激吻。本刊查看吳奕萱的臉書，感情狀態欄卻仍掛著「穩定交往中」，三人的關係也讓外界霧裡看花。


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