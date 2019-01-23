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年關救命錢開始發了！　勞保紓困貸款逾9.7萬人申辦最晚年前會入帳

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▲農曆春節即將到來，今年勞保紓困貸款申請已於上周五截止，總計申貸件數達9.7萬多件。（圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

農曆春節將至，年關救命錢來了！2019年勞保紓困貸款1月初開跑，只要符合申請的人即可享有低利率貸款，每人最高可貸10萬元，申請已於上周截止，總計今年申貸件數高達9.7萬餘件，較去年增加逾3000件，勞保局表示，只要符合條件者，最慢在農曆年前將款項撥到帳戶中，目前仍持續審核撥款。

今年勞保紓困貸款從4日開跑，正式在18日申請截止，申請者只要符合勞保年資滿15年以上（計算至2019年1月18日止），只要為欠繳勞工保險費及滯納金，或未曾借貸勞保紓困貸款以及曾借貸已繳清貸款本金及利息者，都可申貸，但已請領老年給付、終身無工作能力失能給付，或請領勞工保險補償金者，不得申請。

勞動部這次將從勞保基金撥出200億元，提供勞工申貸，只要符合申請的人即可享有低利率貸款，每人最高可貸10萬元，年息1.39%，貸款期限為3年，前6個月只需繳交利息、不還本金，自第7個月起按月平均攤還本息。以借款10萬元為例，按目前利率前6個月每月需繳利息116元，自第7個月開始每月繳本息3394元。

勞保局櫃台。(圖／記者林潔玲攝)

▲勞保局表示，只要符合條件的勞工，最慢於農曆年前就會撥款到個人帳戶。（圖／資料照）

根據勞保局統計，今年勞保紓困貸款總計有9萬7000餘件申請，比去年的9萬4000餘件多出3000件，申請總金額97億5000萬餘元，其中有66%的勞工以臨櫃申請，網路申請的則占33%，僅有一少部分的是郵寄方式辦理。

勞保局保費組組長徐振源表示，目前已核准件數為7萬5千餘件，並有4萬餘名勞工朋友所申請金額已撥款入戶，撥款金額計49億3千萬餘元。至於不合格的件數則有6700多件，其中又以年資未滿15年占大宗，其餘的包括有欠費紀錄或已領取老年給付等。

徐振源說，今年勞保紓困貸款只要符合條件的申請者，已於1月14日開始撥款，目前仍持續審核撥款中，所有合格案件可於農曆年前將申貸的款項撥入申請人帳戶，紓解勞工一時性的經濟困難。

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