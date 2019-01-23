盯上了！國稅局全面清查娃娃機主逃漏營業稅

▲夾娃娃機店風行，若逃漏稅的話，國稅局表示，最高可罰補稅5倍以下的罰鍰，甚至是停業。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

據統計，全台有將近8000台娃娃機，可以說蔚為風行，但業者是否有依法辦理稅籍登記繳稅，國稅局進行清查。財政部中區國稅局表示，夾娃娃機可以以銅板價夾道喜歡的商品，兼具娛樂性，因此受到不少民眾的喜愛，業者看準商機大開夾娃娃機，而依據加值型業稅與非加值型營業稅規定，營業人開始營業前，向主管稽徵機關申請登記稅籍。

國稅局表示，107年積極透過娛樂稅勾稽及實地查訪方式，了解中區夾娃娃機店稅籍登記情形，截至107年以清查2500多家，除了不再營業的店面，已經辦理稅籍登記的有2347家，部分尚未申辦的店家以輔導申辦當中。

中區國稅局表示，經營夾娃娃機台的業主應向在地國稅局所屬分局或稽徵所申辦稅籍登記，如果機台不同處所，除所放置處所設有專責管理處所，應就管理處所辦理稅籍登記之外，也可比照自動販賣機登記方式，選一營業處所申辦稅籍登記，並且填表申報娃娃機台的數量、種類、機器編號、放置處所，就不用機台放置的處所逐一辦理稅籍登記。

國稅局提醒，營業人如果未依稅法規定設置設籍登記而營業，經通知還沒有辦理的話，稅徵機關可以處3,000以上，3萬元以下的罰鍰；漏稅的部分，除了追繳稅款之外，還可以按所露的稅額處5倍以下的罰鍰，並且勒令停業，呼籲業者未辦理稅籍登記者，還是趕快辦理。