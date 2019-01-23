美股終止四連漲、年前賣壓重　台股開盤跌逾60點失守5日線



▲股市示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉姵呈／台北報導

受到全球成長、美中貿易和企業財報的前景黯淡影響，美股終止連四漲，台股封關倒數5日，今（23）面臨美股重挫及市場結帳賣壓的影響，開盤下跌25.12點，以9869.54點開出，而在蘋概三王領跌之下，電金傳全倒一片，跌幅隨即擴大逾60點，失守5日線，目前最低點來到9828.32點。

因全球經濟增長前景黯淡、貿易疑慮和企業財測令投資人失望，美股周二終止四連漲，寫下近三周最大單日跌幅。道瓊指數下跌 301.87 點，或 1.22 %，收 24404.48 點。S&P500指數下跌 37.81 點，或 1.42%，收 2632.90 點。那斯達克指數下跌 136.87 點，或 1.91%，收 7020.36 點。費城半導體指數下跌 34.97 點，或 2.85%，收 1,193.36 點。S&P500指數中，11個板塊全面下挫，能源板塊領跌，跌幅達 3.01%、其次為電信服務、非必需消費品和工業板塊。

投顧認為，本周台股的賣壓將出現較大的賣壓，預期後市量縮震盪機率高，但在下周可望出現春節封關前的押寶買盤。美中貿易戰進度、美國財報周都將牽動台股表現，進而影響投資人抱股過年意願。