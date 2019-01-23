美股殺聲隆隆終結連4漲　台指期開低跌近30點向下低探9800點

▲全球經濟放緩、美中貿易談判干擾等因素，拖累美股全面收低，台指期今天同步開低震盪。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

農曆年封關進入個位數交易日倒數，市場對經濟展望、美中貿易戰持有疑慮，拖累美股4大指數倒一片，日、韓股也同步綠光罩頂，台指期今（23）日小跌開出，電子期指、金融期指同步壓回盤下震盪，早盤下挫近30點，一度向下低探9800點關卡。

隨著全球經濟前景欠佳，加上美中貿易戰雜音干擾，市場氣氛轉趨觀望，美股終止連4漲，拖累4大指數殺聲隆隆，其中道瓊工業平均指數終場大跌301.87點，跌幅1.22%，收在24404.48點；那斯達克指數也跌136.87點，跌幅1.91%，以7020.36點作收；標準普爾500指數收低37.81點，跌幅1.42%，收報2632.9點；費城半導體指數尾盤下挫34.97點，跌幅2.85%，收1193.36點。

台股昨天狹幅震盪，大立光、鴻海等權值股震盪整理，盤中一下跌15點，不過仍力守在季線之上，尾盤更在台積電翻紅下，終場小漲5點，收在9894.66點，成交金額僅771.67億元，三大法人合計賣超4.71億元，其中自營商賣超14.82億元，投信賣超1.81億元，外資及陸資買超11.92億元。

台指期周二也持橫盤整理走勢，3大期指均呈現逆價差，尾盤下跌17點，以9847點作收，與現貨相較，逆價差47.66點，而在台指期淨部位方面，其中外資淨多單增加720口至5萬4016口。