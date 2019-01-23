代工五哥尾牙周／緯創喊加薪5%　和碩現金獎每人1.2萬起跳

▲和碩尾牙人人有1萬以上現金獎。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

春節將至，各大廠的尾牙秀也即將步入尾深，本周特別是代工五哥的尾牙周。繼英業達率先於本月初舉行後，緯創於周五（1/25）晚間於南港展覽館登場，接著是和碩、仁寶、廣達，鴻海則是於小年夜前一天舉辦。

緯創今年將席開700多桌，去年邀請金曲歌王蕭煌奇等，強調今年將持續會邀請「實力派唱將」來開唱，董事長林憲銘和執行長黃柏漙也將宣布今年調薪幅度，至少不低於去年的3％～5％。

緯創去年全年營收達8892.6億元，年增 6.4%、創歷史新高，今年的年終獎金可望比去年增加20%還要高。

▼緯創將於尾牙宣布加薪幅度。（圖／資料照）

和碩尾牙在本周日（1/27）於南港展覽館展開，按員工數近7000人計算，桌數至少745桌起跳。和碩近年來都找聶雲、周明璟主持，強調中英雙聲道；表演卡司部分，和碩今年表演請來伍佰和China Blue、蕭煌奇、蔡健雅等金曲歌手。

尾牙當天，最讓員工們最期待的就是人人都有的現金普獎了，隨著近年和碩營運年年攀高峰，近幾年和碩都會於尾牙當天，由和碩董事長童子賢宣布一人一萬的現金獎，去年更飆高到一人1.2萬；加上和碩今年全年度營收站上1.34兆元大關，刷新歷史紀錄，今年總獎金可望再度挑戰連三年破億元的新高水準。

下周二、三（1/29、1/30）則是仁寶集團登場，旗下新金寶和仁寶分別上陣，董事長許勝雄將率集團幹部一同出席，並在尾牙前釋出年度展望。

廣達因為今年滿30周年，廣達董事長林百里喊出「廣達30+ 引領AI新機」口號，為集團30周年定調。廣達去年卡司陣容堅強，請來老蕭蕭敬騰壓軸開唱，今年也可望有「一線大咖」登場。

▼廣達去年有蕭敬騰壓軸，今年可望也有一線大咖開唱。（圖／資料照）