看好亞洲市場前景　Dyson總部將從英國遷往新加坡

▲Dyson創辦人James Dyson。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

知名英國電器品牌戴森（Dyson）表示，該公司相當重視亞洲市場，因此企業總部將從英國搬遷至新加坡。

綜合外電報導，電器品牌戴森（Dyson）執行長Jim Rowan表示，這次進行企業總部搬遷與英國脫歐無關，而是與未來面向的業務有關。據了解，在未來幾個月中，戴森（Dyson）將完成企業總部註冊地由英國移至新加坡的流程，照此時程來看，有望在英國正式脫歐前完成。

報導指出，這項決定是由創辦人James Dyson和執行團隊共同決定的，未來執行長Jim Rowan和財務總監Jorn Jensen將移往新加坡工作，其他公司高層也可能接續駐點新加坡。戴森（Dyson）表示，該公司其實很早就在新加坡進行投資，目前正在當地進行電動車工廠的建造計畫，預計能在2020年完工。

戴森（Dyson）指出，未來在英國仍會設有研發園區和繼續投資，且這次進行總部搬遷，英國的4500名員工都不會被裁員，且戴森（Dyson）會繼續在英國繳稅。但有英國國會議員認為，該公司雖堅稱這次的搬遷與英國脫歐無關，但實際上正是對英國脫歐投下不信任票。