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苗博雅情史精彩！舊愛曝光…是「十大正妹議員」

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▲苗博雅（右）擁有網紅、社運人士及議員多重身分，臉書粉絲數高達10萬，僅次於綠營議員高嘉瑜（左）的20萬，及同為網紅的新科議員邱威傑（呱吉）。(圖／鏡週刊提供，下同)

圖、文／鏡週刊

新科台北市議員苗博雅，是台灣最早出櫃的同志議員，就任不到1個月，議場外的話題始終不斷，本刊直擊，苗博雅11日晚間出席公開活動後，就與前女友兼助理吳奕萱牽手回家；1週後，苗博雅結束電視錄影，又與另一名助理「眼鏡妹」葉育昕開車前往購物中心停車場，本刊直擊2人在車內3度火熱激吻，宛如熱戀情人，看來剛就任議員的苗博雅，不只公領域表現突出，周旋在2個女伴的感情世界也多采多姿。

苗博雅在朋友口中叫「阿苗」，今年31歲，外型帥氣，平日總是一襲襯衫搭配牛仔褲，外加西裝外套，在她踏入政治圈以前，就在社運圈以辯才無礙打響名氣，為了廢死、同婚等議題，她可以在街頭滔滔不絕與路人辯論，讓社運圈友人為她豎起拇指稱讚。

去年苗博雅與一群網紅推動「同婚公投」，還掛名領銜提案人，力推婚姻平權。當選後，還沒正式就任，出席台北、上海雙城論壇時，因身穿「台灣獨立」黑T恤、帶著鄭南榕基金會策劃專書《這裡不是一條船》與「立刻釋放李明哲」小卡高調受訪，被上傳中國網路社群，知名度飆上高峰。

舊愛吳奕萱（左）與新歡葉育昕（中）協助苗博雅（右）打贏市議員選舉，苗選後的感情世界，也周旋在2女之間。（翻攝苗博雅IG）

情史豐富的苗博雅，近年從不吝於公開自己與同性戀人的關係，甚至常大方受訪曬恩愛，去年底九合一選舉，她與時代力量林穎孟同在北市大安文山區參選，是台灣政治史上「唯二」公開出櫃的女同志議員參選人，2人曾是戀人的關係，從參選到選後，都是台北政壇及社運圈的熱門話題。

去年雙城論壇晚宴，苗博雅穿著台獨T恤現身爆紅，葉育昕也在臉書上分享力挺。（翻攝葉育昕臉書）

2015年苗博雅首次參選北市中正文山區立委，當時林穎孟還是她的辦公室幕僚，2人一起經營選區、跑基層，並大方受訪，相知相守的故事也寫進《參選就是顛覆大眾對性別的想像》這本書，同年參選總統、時任民進黨主席的蔡英文，還以「有愛，就有生命的力量」推薦該書。


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