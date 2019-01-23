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台水董座郭俊銘被拍到帶人妻上摩鐵　激情1小時就離開

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▲▼▲▼台水董座郭俊銘被拍到帶人妻上摩鐵，激情1小時就離開。（圖／資料照／台水提供）

▲▼台水董座郭俊銘被拍到帶人妻上摩鐵，激情1小時就離開。（圖／資料照／台水提供）

財經中心／綜合報導

台水董事長郭俊銘被拍到帶人尋歡妻上摩鐵，而且還是利用上班時間偷偷蹺班，截至目前為止，台水公司還沒有回應，稍晚可能會對外說明。

根據《壹週刊》報導，台水董事長郭俊銘遭爆料在去年九合一大選前後，與某廣播電台的主管密切來往，在去年12月被拍到帶人去摩鐵休息，而且都是利用上班日空檔，雖然想要刻意低調，但還是被認出是國營事業公司的董事長，兩人前往台中西屯區的汽車旅館短暫休息後離開返家。

據了解，今年64歲的郭俊銘，過去是前總統陳水扁在競選總統時的指揮中心組織部主任，也曾擔任民進黨客家事務部主任，2004年選上立委，不過在2008、2012年立委選舉當中都輸給對手，郭俊銘過去在2014年投入苗栗輔選，獲得總統蔡英文的賞識，因此2016年政黨輪替之後，才接任台灣自來水公司董事長。

郭俊銘擔任台水董事長期間，推動台水耗水費及智慧水表，希望透過價格來降低需求，另外也啟用智慧水表來抓漏，直接找出漏水率較高的區域來更換舊有水管，讓水資源缺乏的狀況獲得改善。

根據記者查證，目前台水公司尚未有回應，對於董事長私事也不便多回應，會在嘗試持續聯絡。

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關鍵字：台水公司,台水,耗水費,郭俊銘,國營事業,經濟部

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