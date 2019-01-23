百達翡麗傳要出售　開價上看百億美元

▲瑞士精品鐘錶品牌「百達翡麗（Patek Philippe）」。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

瑞士精品鐘錶品牌「百達翡麗（Patek Philippe）」創立百年來一直都是一間家族企業，但現在卻傳出該品牌有意求售，價格約落在80至100億美元之間。

據《彭博》報導，「百達翡麗（Patek Philippe）」創立逾180年，一直由Stern家族經營，Thierry Stern在2009年成為集團總裁。據德國貝倫貝格銀行（Berenberg）的分析Zuzanna Pusz指出，在剛落幕的日內瓦鐘錶展（SIHH）中，百達翡麗出售的傳聞瘋狂流傳，他估計，若以百達翡麗年營業額15億瑞士法郎來計算，估計求售價格約落在80至100億美元之間。

對於這樣的傳言，百達翡麗發言人拒絕發表評論。但報導分析，目前瑞士鐘錶品牌很多都被大型精品集團收購，例如擁有Swatch、Omega等品牌的斯沃琪集團（Swatch Group）和擁有卡地亞（Cartier）的歷峰集團（Richemont），兩集團擁有的品牌，就佔了過半的瑞士鐘錶品牌。因此，若是百達翡麗真要出售，預計將會上演一場集團爭奪戰。

其實早在2014年時，百達翡麗曾向瑞士報紙Le Temps表示，若是日內瓦政府不願意進行減稅，那麼該公司最終可能會選擇出走日內瓦或是自行出售。但幾個月後，該公司卻宣布在日內瓦進行價值4.51億美元的投資計劃。