苗博雅劈腿直擊！車內激吻新歡「2次換氣」　牽手舊愛回愛巢

圖、文／鏡週刊

新科台北市議員苗博雅，是台灣最早出櫃的同志議員，就任不到1個月，議場外的話題始終不斷，本刊直擊，苗博雅11日晚間出席公開活動後，就與前女友兼助理吳奕萱牽手回家；1週後，苗博雅結束電視錄影，又與另一名助理「眼鏡妹」葉育昕開車前往購物中心停車場，本刊直擊2人在車內3度火熱激吻，宛如熱戀情人，看來剛就任議員的苗博雅，不只公領域表現突出，周旋在2個女伴的感情世界也多采多姿。

▲新歡備餐 1/19 12：57，新科台北市議員苗博雅再傳辦公室戀情，19日女助理葉育昕陪同錄影，還貼心幫忙準備早餐。（圖／鏡週刊提供，下同）

在社運圈戰功彪炳的苗博雅，因拍攝懶人包，評論喧騰一時的輔大性侵案，遭輔大社科院長夏林清提起民事訴訟求償1元，象徵性求償1元、並要求公開道歉，台北地院22日駁回夏林清請求，判決苗博雅免賠。

▲苗博雅利用停車空檔與葉育昕再車內忘情擁吻。

苗博雅去年底代表社民黨出征深藍指標選區北市大安文山區，以第五高票當選台北市議員，成為該黨創黨以來第一位直轄市議員，苗的臉書粉專不僅一舉突破10萬點讚數，辯才無礙的她，選後更成為政論節目常客。

▲舊愛吳奕萱（左）與新歡葉育昕（中）協助苗博雅（右）打贏市議員選舉，苗選後的感情世界，也周旋在2女之間。

苗博雅參選市議員後，力推同婚公投，知名度爆增，風光就任前，卻私下告訴友人，她與交往多年的女友助理吳奕萱分手，沒想到，他與舊愛分手的消息還未公開，1月19日就被本刊直擊，苗趁著錄影空檔，與陪同跑場的「眼鏡妹」竟在車上激吻，一週內，遭本刊直擊與2女親密互動，看來，在社運界戰力十足的苗博雅，感情世界看來也十分繽紛。

▲苗博雅私下宣稱與女助理吳奕萱分手，但日前跑完行程，仍牽著吳的手（黃圈處）帶回住處。

針對本刊直擊在一個多禮拜內，分別打包前女友回家過夜，又與新對象在車內擁吻，苗博雅向本刊表示，他確實在去年已經與前女友吳奕萱分手，目前正在與女助理葉育昕交往中，苗博雅強調，自己與前女友仍處於同居狀態，「我們的關係沒有交惡，仍然可以很正常的互動。」



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