　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

台彩春節加碼8億元　大樂透連開10天加碼360組100萬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台彩宣布春節加碼8億元。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲台彩宣布春節加碼8億元。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

過年就是要買彩券！台彩公司今（23）日宣布，今年過年彩券春節加碼活動將於28日開跑，加碼總獎金高達8億元。彩迷最期盼的「大樂透」從2月1日到初六（2月10日）連續10天每天開獎，每期加開9個號碼，對中其中6個號碼就有機會獲得百萬獎金，活動期間共提供360組的百萬獎金。威力彩從1月28日起，開始加碼2億元。

台彩今天公布春節加碼，台彩董事長薛香川表示，威力彩率先起跑，從1月28日起開始加碼2億元；廣受民眾喜愛的「大樂透」，從2月1日到初六每天開獎，每期頭獎保證1億元，每期加開9個獎號，只要對中9個獎號中任6個即為對中獎項，每組獎金100萬元，若同一組中獎號碼有兩注（含）以上中獎，該組獎金將依中獎注數均分。

民眾購買1注「大樂透」除了有機會成為億萬富翁外，每期還有對中春節大紅包百萬獎金的機會，活動期間「大樂透」總加碼獎金3.6億元。如果2月1日到2月5日360組100萬獎金沒有全部送出，2月6日還會繼續加開9個獎號，直到360組100萬獎金全部送出，或是到2月15日活動結束為止。

薛香川也表示，民眾從今天就可以先預購到2月10日的大樂透，尤其是預計要出國旅遊的民眾，可以在出國前先去彩券行購買等到過年時對獎。

台彩總經理蔡國基表示，今年剛好春節假期有9天，考量到民眾可能有旅遊計畫，提前在2月1日開始加碼。今年加碼8億元，是歷年來的次高紀錄，預估銷售額可以額外增加42億元，預估銷售額可增加3成以上。

▲▼大樂透。（圖／記者許力方攝）

▲大樂透。（圖／記者許力方攝）

每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」也自1月28日至2月12日加碼16天，加碼內容包含「基本玩法」1~6星全獎項獎金加碼、簡單好玩的「猜大小」獎金倍數也將由6倍提高為7倍。

此外，為方便民眾即時掌握開獎號碼，2月2日開始每天晚上8點30分到9點，會在東森財經新聞台播出開獎特別節目，現場直播春節期間各遊戲的開獎實況。「大樂透」加開獎項以及其餘遊戲的開獎結果，預定於當天晚間22:00於台灣彩券官網公告。民眾也可下載台灣彩券APP，隨時隨地查詢各期的開獎結果，即可快速對獎。

春節期間，民眾若對中了2000元（含）以下的獎項，可於開獎日當天晚間22:00起到全國各公益彩券投注站直接兌獎；而2000元以上的獎金，則需於銀行營業日至中信銀行各分行或受委託的批售兌獎處兌獎。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
2步驟找回「無名小站」！網驚：相簿人氣都還在
台南母女機車雙載遇劫　遭物流車輾過頭雙亡！
噴槍女童還在急救　「百萬房仲」父竟還跑去台南找朋友
女歌手「台上飆高音猝死」　碰！倒下撞擊全場尖叫

關鍵字：台彩,彩券,威力彩,大樂透,頭獎,億萬富翁,過年加碼,春節加碼

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／今年首位千萬頭獎得主誕生　桃園種菜阿伯買刮刮樂中1200萬

今年首位百萬獎金得主現身　現場買刮刮樂又中5000元

豬年限定刮刮樂上市　「金豬獎」中獎率100%還有8個頭獎

影／樂觀身障爸爸　靠賣彩券養活一家6口

影／摔倒四肢癱瘓曾想自殺　復健5年賣彩券找回自己的人生

城隍爺加持　新竹年年開出頭獎彩券行曝光

南投50歲大叔花100元買彩券獨中1.13億　送店員260萬LEXUS

新刮刮樂「2000萬超級紅包」　上市不到1週已有3人中100萬

才剛夢見中頭獎　姊妹買3張刮刮樂果真中111萬

基隆大樂透頭獎1億元沒人領充公　推測是資深彩迷忘記領獎

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

部長鄭麗君「遭打巴掌」影片曝光！　 鄭惠中大方受訪：我打她剛好而已

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好

老公坦承和夜店妹炒飯！　 林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」

高雄6旬夫妻橋下住6年忽消失　警找到後結局超暖：有厝住了

日本人給龍山寺街友3萬現金 限3小時花完...他竟曝想「喝茶」

蔡依林《青春有你》當好奇寶寶　徐明浩「幫姐姐拉椅子」超暖～

桃園市購入消防界超跑「美洲豹」　變形金鋼外型、效能多傳統6倍

美商會調查87%會員擔心缺電　非核家園影響在台投資意願

雲端最有錢／小資族理財　達人教您買基金賺旅費搶低價票

「百度已死」文章引起熱議　百度股價大跌逾6%、目標價遭下調

台彩春節加碼8億元　大樂透連開10天加碼360組100萬

台水董座帶人妻上摩鐵員工驚　經濟部說話了

亞洲經濟2019大驚喜　花旗：美中關稅戰暫停

年關救命錢開始發了！　勞保紓困貸款逾9.7萬人申辦最晚年前會入帳

不是說說而已　Google在台買了10MW再生能源、供資料中心營運

盯上了！國稅局全面清查娃娃機主逃漏營業稅

美股終止四連漲、年前賣壓重　台股開盤跌逾60點失守5日線

陸首次TMLF操作　年前對中小民企注資1.1兆元

周天瑋／中美共榮方程式：對抗沒有市場　務實就是榮耀

還記得「薇薇德德」嗎？　友爆分手真相：女的跟人跑了

新婚、懷孕租屋補貼　107前年共1,554戶受惠

國道側翻三圈落地「駕駛近無傷」秒下車　網看傻：沒繫上就GG

揍吹風機太用力！主子空中「抖抖軟Q喵掌」：唉呀痛痛痛

林清玄「麻雀的死亡給我一些啟示」　最後po文露玄機

蔡依林「開IG新帳號」！1天曬8張新照　「愛人視角」萌哭

擔心無法和男友常廝守　毒品女通緝犯被抓頻拭淚

媽媽：我年輕超正！　她看19年前舊照「哭著認輸」：根本網美

財經熱門新聞

台水董座郭俊銘遭爆帶人妻上摩鐵..

愛茉莉氣墊粉餅 創千億韓妝帝國

緯創尾牙喊加薪5%　和碩人人有..

台彩春節加碼8億元　大樂透連開..

泰福-KY內線交易案　投保中心..

離岸風電業者說退出　學者：台灣..

全球GDP與IC產業相關係數達..

去年3款新iPhone銷量創史..

外資今年來買超逾130億　最愛..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

鴻海考慮印度生產iPhone　..

今年首位千萬頭獎得主誕生　桃園..

百達翡麗傳要出售　開價上看百億..

發財水　金庫與財神廟加持更旺

更多熱門

相關新聞

「頭獎」掉路上　 警找到幸運得主

「誰的頭獎掉了？」，有民眾在路上拾得一個寫著「頭獎」的禮品，好心地送到派出所招領，員警花了1天的時間追查，終於找到蔡姓失主，蔡男1月22日晚上前往派出所領回失而復得的「頭獎」禮品，十分開心。

刮刮樂中獎　他曝光領獎影片爽翻

千萬富翁頭獎妹徵男友「送你240萬」

今年首位千萬頭獎得主誕生　桃園種菜阿伯買刮刮樂中1200萬

STUDIO A消費滿額可抽Apple陶瓷錶

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

鄭人碩「暗夜親密同車」小薰　前妻中指怒譙

1hr噴200！九份停車「留鑰匙」下場慘

菸價白漲？ 黃國昌驚爆「菸稅被污走」

母抱插管嬰兒淚跪！白沙屯媽祖鑾轎跨頂

24年沒刨過的坑路韓總監工！網驚呆

5歹徒闖民宅　被屋主轟到3死2傷

證實孫生離開《麻辣》　利菁嘆：不爽就說不來

鄭人碩離婚後改口　大方示愛小薰！

影片曝光！女歌手「台上飆高音猝死」

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

噴槍塞屁「灌風爆腸」　員工癱軟亡

G哥返家受阻　專家：疑觸怒山靈

警消在25樓救尋死女　看到「臉」嘆：會有下一次

苗博雅劈腿直擊！牽手舊愛吻新歡

老公認出軌！林采緹大哭「冒異常反應」…露餡婚姻危機

更多

最夯影音

更多

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

部長鄭麗君「遭打巴掌」影片曝光！　 鄭惠中大方受訪：我打她剛好而已

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面