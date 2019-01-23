台彩春節加碼8億元　大樂透連開10天加碼360組100萬

▲台彩宣布春節加碼8億元。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

過年就是要買彩券！台彩公司今（23）日宣布，今年過年彩券春節加碼活動將於28日開跑，加碼總獎金高達8億元。彩迷最期盼的「大樂透」從2月1日到初六（2月10日）連續10天每天開獎，每期加開9個號碼，對中其中6個號碼就有機會獲得百萬獎金，活動期間共提供360組的百萬獎金。威力彩從1月28日起，開始加碼2億元。

台彩今天公布春節加碼，台彩董事長薛香川表示，威力彩率先起跑，從1月28日起開始加碼2億元；廣受民眾喜愛的「大樂透」，從2月1日到初六每天開獎，每期頭獎保證1億元，每期加開9個獎號，只要對中9個獎號中任6個即為對中獎項，每組獎金100萬元，若同一組中獎號碼有兩注（含）以上中獎，該組獎金將依中獎注數均分。

民眾購買1注「大樂透」除了有機會成為億萬富翁外，每期還有對中春節大紅包百萬獎金的機會，活動期間「大樂透」總加碼獎金3.6億元。如果2月1日到2月5日360組100萬獎金沒有全部送出，2月6日還會繼續加開9個獎號，直到360組100萬獎金全部送出，或是到2月15日活動結束為止。

薛香川也表示，民眾從今天就可以先預購到2月10日的大樂透，尤其是預計要出國旅遊的民眾，可以在出國前先去彩券行購買等到過年時對獎。

台彩總經理蔡國基表示，今年剛好春節假期有9天，考量到民眾可能有旅遊計畫，提前在2月1日開始加碼。今年加碼8億元，是歷年來的次高紀錄，預估銷售額可以額外增加42億元，預估銷售額可增加3成以上。

▲大樂透。（圖／記者許力方攝）

每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」也自1月28日至2月12日加碼16天，加碼內容包含「基本玩法」1~6星全獎項獎金加碼、簡單好玩的「猜大小」獎金倍數也將由6倍提高為7倍。

此外，為方便民眾即時掌握開獎號碼，2月2日開始每天晚上8點30分到9點，會在東森財經新聞台播出開獎特別節目，現場直播春節期間各遊戲的開獎實況。「大樂透」加開獎項以及其餘遊戲的開獎結果，預定於當天晚間22:00於台灣彩券官網公告。民眾也可下載台灣彩券APP，隨時隨地查詢各期的開獎結果，即可快速對獎。

春節期間，民眾若對中了2000元（含）以下的獎項，可於開獎日當天晚間22:00起到全國各公益彩券投注站直接兌獎；而2000元以上的獎金，則需於銀行營業日至中信銀行各分行或受委託的批售兌獎處兌獎。