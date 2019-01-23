外資今年來買超逾130億　最愛抱金融股過年



▲股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

台股2019年以來統計家權指數已上漲512點，受到美股回穩激勵，台股已連續一周站穩季線之上，外資買盤回流成為主要的推升力道，意圖在封關前挑戰萬點。統計外資已連續4個交易日買超台股，今年來合計買超130.85億元，統計近一周外資買超上市個股發現，偏向抱金融股過年。

台股昨（22）日開盤小幅震盪，終場小翻紅收在9,894.66點，統計從年初低點9,382點反彈以來，上漲512點，法人看好今年封關前指數可望持續走揚，醞釀紅包行情，甚至根據歷史經驗，在年後有七成機率可望呈現上漲攻勢，萬點行情可期。

外資近期已連續買超4個交易日，統計今年來三大法人買超340.41億元，其中外資買超130.85億元，投信買超10.10億元，自營商買超199.52億元。

今年的農曆年封關是1月30日，要2月11日農曆年結束才會開始交易，等於封關天數長達11天，觀察外資買超個股發現，買進金融股過年的情況相當明顯。從近5個交易日買超前30名個股當中來看，冠軍為元大金（2885）最受外資青睞，合計買超68,687張，其中還包括中信金（2891）、永豐金（2890）、合庫金（5880）、上海商銀（5876）、華南金（2880）、台新金（2887）、第一金（2892）、兆豐金（2886）、開發金（2883）等都榜上有名。

至於前30名買超個股還有像群創（3481）、聯電（2303）、國際中橡（2104）、南亞科（2408）、緯創（3231）、光寶科（2301）、鴻海（2317）、華邦電（2344）、聯發科（2454）、中環（2323）及台達電（2308）等電子股。

法人表示，台股開始進入農曆年節前結帳行情，目前待賣壓續作消化沉澱後，台股將再往上突破走揚，投資人靜待美國超級財報週，主要電子資訊大廠公布財報。