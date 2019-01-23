　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

外資今年來買超逾130億　最愛抱金融股過年

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲股市，股票，投資人，財經。（圖／路透社）
▲股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

台股2019年以來統計家權指數已上漲512點，受到美股回穩激勵，台股已連續一周站穩季線之上，外資買盤回流成為主要的推升力道，意圖在封關前挑戰萬點。統計外資已連續4個交易日買超台股，今年來合計買超130.85億元，統計近一周外資買超上市個股發現，偏向抱金融股過年。

台股昨（22）日開盤小幅震盪，終場小翻紅收在9,894.66點，統計從年初低點9,382點反彈以來，上漲512點，法人看好今年封關前指數可望持續走揚，醞釀紅包行情，甚至根據歷史經驗，在年後有七成機率可望呈現上漲攻勢，萬點行情可期。

外資近期已連續買超4個交易日，統計今年來三大法人買超340.41億元，其中外資買超130.85億元，投信買超10.10億元，自營商買超199.52億元。

今年的農曆年封關是1月30日，要2月11日農曆年結束才會開始交易，等於封關天數長達11天，觀察外資買超個股發現，買進金融股過年的情況相當明顯。從近5個交易日買超前30名個股當中來看，冠軍為元大金（2885）最受外資青睞，合計買超68,687張，其中還包括中信金（2891）、永豐金（2890）、合庫金（5880）、上海商銀（5876）、華南金（2880）、台新金（2887）、第一金（2892）、兆豐金（2886）、開發金（2883）等都榜上有名。

至於前30名買超個股還有像群創（3481）、聯電（2303）、國際中橡（2104）、南亞科（2408）、緯創（3231）、光寶科（2301）、鴻海（2317）、華邦電（2344）、聯發科（2454）、中環（2323）及台達電（2308）等電子股。

法人表示，台股開始進入農曆年節前結帳行情，目前待賣壓續作消化沉澱後，台股將再往上突破走揚，投資人靜待美國超級財報週，主要電子資訊大廠公布財報。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
苗博雅劈腿直擊！車內激吻新歡「2次換氣」牽手舊愛回愛巢
鄭人碩「暗夜親密同車」小薰　前妻中指怒譙
苗栗7度！冷氣團接力周六濕冷再探10度　李富城：下波更低溫
奧斯卡遺珠／《瘋狂亞洲富豪》掛0
侯漢廷：一個巴掌傷害政客玻璃心

關鍵字：外資買超,紅包行情,封關,台股,金融股,電子股

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

權值大咖險疲態　台股早盤維持小跌格局無力上攻

金豬年年終獎金加碼　靠投資權證的3大心法

「波動加劇」恐成常態　想穩穩賺錢得更新3大投資觀念

年關急用錢不用再賣股票了！利用手中持股貸款　2小時內輕鬆週轉

專訪／滙豐全球資產管理分析師Brian Dunnett談：2019年新興市場如何華麗轉身

外資今年來買超逾130億　最愛抱金融股過年

泰福-KY內線交易案　投保中心開放投資人求償登記

景氣決定市場！全球GDP與IC產業相關係數達0.93

氣墊粉餅1.2秒賣一顆　愛茉莉老闆親當白老鼠創造千億韓妝帝國

離岸風電業者說退出　學者：台灣不應輕易放棄

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好

部長鄭麗君「遭打巴掌」影片曝光！　 鄭惠中大方受訪：我打她剛好而已

高雄6旬夫妻橋下住6年忽消失　警找到後結局超暖：有厝住了

老公坦承和夜店妹炒飯！　 林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」

日本人給龍山寺街友3萬現金 限3小時花完...他竟曝想「喝茶」

桃園市購入消防界超跑「美洲豹」　變形金鋼外型、效能多傳統6倍

蔡依林《青春有你》當好奇寶寶　徐明浩「幫姐姐拉椅子」超暖～

林書豪.郭艾倫「戰術對決」　J-TEAM壓哨3分球逆轉！

外資今年來買超逾130億　最愛抱金融股過年

泰福-KY內線交易案　投保中心開放投資人求償登記

景氣決定市場！全球GDP與IC產業相關係數達0.93

氣墊粉餅1.2秒賣一顆　愛茉莉老闆親當白老鼠創造千億韓妝帝國

離岸風電業者說退出　學者：台灣不應輕易放棄

信用卡免費機場機送排除宜蘭　台新喊冤：商務卡、雙幣卡有

金庫加持不夠　凱基發財水繞境財神廟旺上加旺

鴻海考慮印度生產iPhone　外媒爆郭董年後親赴洽談

看壞景氣　王文淵：兩岸關係及貿易戰是今年關鍵

銀行信用卡機場接送排除宜蘭　兆豐澄清

貴婦奈奈夫狂Line「調頭寸」私訊曝光！　金主：有3錢莊在吸他血

3歲女童抱母撒嬌下秒遭野豹叼走　找到時只剩雙腿和身體

大寶法王睡女弟子「撩妹錄音曝光」 　半夜溜房發生性關係

貴婦奈奈「恐有共犯」！北檢首度開專案會議　續查3人金流

看好大陸咖啡市場　廣州「我的第二杯咖啡」主打青年創業

「我討厭呼人巴掌」　葉毓蘭：更不齒連銅像都欺負，斷頭、潑漆的無行小人

總統視察瞞十多發步槍子彈失竊　花防部走完行程才回報國安系統

法拉利姐10年前「男人照曝光」　平胸激短髮差很大

傳奇空軍一號復活　「中美號」內部首曝光

認不出來！朱茵「瞬間老30歲」白髮、眼窩凹陷、滿臉皺紋

拿電線活活勒死76歲臥病母　莽兒：模仿監所橡皮筋尋短

財經熱門新聞

愛茉莉氣墊粉餅 創千億韓妝帝國

離岸風電業者說退出　學者：台灣..

泰福-KY內線交易案　投保中心..

全球GDP與IC產業相關係數達..

去年3款新iPhone銷量創史..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

鴻海考慮印度生產iPhone　..

今年首位千萬頭獎得主誕生　桃園..

外資今年來買超逾130億　最愛..

發財水　金庫與財神廟加持更旺

華碩年前人事異動換營運長　由全..

信用卡免費機場機送排除宜蘭　台..

王文淵：看壞景氣　兩岸關係是關..

客運司機連上9天班　勞長8字回..

更多熱門

相關新聞

群益今年拚基金規模拚雙位數起跳

群益投信今（22）日為企業IP形象(Intellectual Property)柴犬「旺財」揭幕，將從台股專家延伸，打造全方位資產管理專家形象，今年基金規模成長至少雙位數，力拼去年52%的目標。

權值大咖險疲態　台股早盤維持小跌格局無力上攻

台指期開跌逾30點回測9800點

投資人搶紅包行情　台指期收漲45點

大立光後繼無力留台積電苦撐　台股收漲53點9900點得而復失

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

1hr噴200！九份停車「留鑰匙」下場慘

母抱插管嬰兒淚跪！白沙屯媽祖鑾轎跨頂

噴槍塞屁「灌風爆腸」　員工癱軟亡

菸價白漲？ 黃國昌驚爆「菸稅被污走」

G哥返家受阻　專家：疑觸怒山靈

警消在25樓救尋死女　看到「臉」嘆：會有下一次

孫生丟《麻辣》主持！被酷炫害的

機車打滑撞分隔島　情侶噴飛1死1重傷

老公認出軌！林采緹大哭「冒異常反應」…露餡婚姻危機

最凍時刻來臨！台南以北入夜探8度

王浩宇：美軍航母都難抵抗雄三飛彈

工作16年！老闆送150萬Volvo、3月年終

8.5℃大寒最冷發威！18縣市低溫警報

電競玩家飆贏F1車手「評審全傻眼」

余天嗆郝龍斌：以後我叫人看到你就打！

更多

最夯影音

更多

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好

部長鄭麗君「遭打巴掌」影片曝光！　 鄭惠中大方受訪：我打她剛好而已

高雄6旬夫妻橋下住6年忽消失　警找到後結局超暖：有厝住了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面