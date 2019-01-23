氣墊粉餅1.2秒賣一顆　愛茉莉老闆親當白老鼠創造千億韓妝帝國

▲ 愛茉莉太平洋（Amorepacific）董事長徐慶培（Suh Kyung-bae）。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

提及南韓企業，浮現腦海的除了三星、LG等電子科技公司外，還有引領起全球「韓妝」風潮的愛茉莉太平洋集團，而這間公司的董事長徐慶培，是帶起氣墊粉餅旋風的先驅，也是富比士排行榜中擁有76億身價的富豪。

綜合外媒報導，愛茉莉太平洋（Amorepacific）的前身，是徐慶培（Suh Kyung-bae）祖母的一間山茶花油作坊。1932年，徐慶培的祖母尹獨婷開了一家名為「昌城商店」的茶油作坊，她碾碎山茶樹果實，販賣自己榨出的優質山茶油。1945年，徐慶培的父親徐成煥將「昌城商店」改名為「太平洋商會」，並移居至當時仍稱漢城的首爾。

1997年，徐慶培接手時，公司經營前景並不樂觀，當時亞洲市場正受亞洲金融危機威脅，而徐成煥進軍法國市場失敗、開拓其他業務不順利，再加上投資過於分散，令公司面對嚴重財務問題；除此之外，在政府完全取消進口禁令之後，外國化妝品大舉湧入更讓公司陷入危機。

接班後的徐慶培看著搖搖欲墜的公司，意識到改變才是生存之道，於是大膽改革創新，以保留愛茉莉太平洋。他出售非化妝品部門，專攻化妝品和護膚品，不再做其他無關產業。而此次對公司進行的大規模重組，讓他取得了比各界期望更好的成績。

不過，當時公司幾乎所有收入都來自南韓本土，然而國內市場有限，於是徐慶培決定開拓全球市場，將他的化妝品推廣給全球消費者。

南韓的護膚品品牌，熱衷於使用非傳統的美容保養成分，比如蝸牛黏液、蜂毒和馬油等，愛茉莉更是唯一一家擁有茶葉種植園的化妝品公司，集團產品中使用的茶葉萃取物，都來自自家茶園出產的茶葉；另外，含有人參提取物、以天然成分為特色的傳統漢方中藥類產品，在南韓和大陸都受到消費者熱烈歡迎。

▲ innisfree韓國濟州島西廣茶園。（圖／資料照）

多年來，愛茉莉太平洋推出了一系列受歡迎的品牌，包括IOPE、Sulwhasoo、Laneige、ETUDE HOUSE和Innisfree，將最初以南韓美妝市場為重點的公司，成功轉變為亞洲的化妝品龍頭。

愛茉莉所出產的產品，更是出自徐慶培自身的「人體實驗」，他形容自己是公司每一項產品的白老鼠，包含護膚品、彩妝品、清潔用品等，全都有他的親身試用，他會親自試用唇膏，更曾因為塗著鮮艷的指甲油參加商務會議而引人側目。

但也正因為徐慶培親身試用過產品，所以更能了解消費者的真實體驗，徐慶培也因此被稱為「最會推銷化妝品的南韓男人」，他更希望女消費者說「愛茉莉的老闆比老公還要了解我」。

然而，在進軍全球之後，徐慶培也並未因此自滿，他仍舊投入學習，更常派技術人員出國學習先進的化妝品技術。也讓愛茉莉推出了不少革命性產品，引領了全球美妝風潮，其中最重要的一款，即是現在風靡全球的「氣墊粉餅」。

2008年，徐慶培在市場調查結果中發現，很多顧客需要同時滿足防曬、隔離、粉底多項功能的底妝產品，在徐慶培的帶領下，研究團隊針對約200種不同的海綿進行3,600多次試驗，發現擁有80萬個細孔的海綿是最有效、最穩定的液態產品載體，這種氣墊粉餅具有低黏度的特性，將粉底液輸入海綿氣墊儲存，使其方便攜帶、上妝效果也更自然，於是全球第一顆氣墊粉餅就這樣問世了。

▲ IOPE氣墊是全球第一顆氣墊粉底。（圖／資料照）

徐慶培再次因氣墊粉餅大獲成功，2014年，共售出2,600萬顆氣墊，最火紅時甚至每1.2秒就可以賣出一件，氣墊粉底還在全球掀起化妝品革命，就連歐美各大彩妝品牌也紛紛效仿，推出同類產品。

2016年，愛茉莉太平洋被美國時尚雜誌《Women's Wear Daily》評為全球第12家化妝品公司，公司在海外的產品出貨量為1.69兆韓元（約462億台幣），比1996年的94億韓元（約2.5億台幣）增長了181倍。

2017年，據愛茉莉太平洋集團公告，集團銷售額達6.3兆韓元（約1721億台幣）、營業利潤達7,315億韓元（約200億台幣）。徐慶培則是在《富比士韓國富豪榜》中以76億美元（約2347億台幣）名列第四，僅次於南韓最大財團三星集團的李健熙、李在鎔父子，以及韓國製藥公司Celltrion董事長Seo Jung-jin。

徐慶培也期許自己，下一個目標是要讓愛茉莉太平洋成為「偉大的公司」，除了要尋求管理的可持續性，還會在全球擴展企業社會責任計劃。愛茉莉太平洋計劃在其40％以上的新產品中添加綠色元素，並宣傳自己是一家具有環保意識並支持女性權利的公司。