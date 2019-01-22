離岸風電業者說退出　學者：台灣不應輕易放棄

▲再生能源躉購費率經濟部月底才會確定，但有風電業者已經宣布不繼續，學者表示，台灣比東南亞國家早一步投入，其實是很有機會，而且建設離岸風電會帶來大量的就業機會。（圖／歐洲經貿辦事處提供）

記者馮建棨／台北報導

正當今年再生能源躉購費率還沒有確定下來時，已經有離岸風電業者宣布將暫停在台灣投資，學者表示，這樣的情況會讓台灣能源轉型失去進場的好時機，希望政府要維持穩定的政策架構，並且了解初期投資對於建立離岸風電產業的重要性。

歐洲經貿辦事處、丹麥商務辦事處、德國在台協會及全球風能協會今天（22日）邀請來自國內外的專家學者對於台灣離岸風電現況提出看法，學者認為，「離岸風電將為台灣帶來大量的貿易與工作機會」。

國立台灣大學工程科學及海洋工程學系教授江茂雄表示，台灣離岸風電起步較東亞其他國家早，學習曲線較具優勢。且特殊的地震與颱風環境需求，讓在台灣發展的技術也可以應用到環境相似的亞太各國，而要把握這些機會，產學合作及人才發展將是重要關鍵。

中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任溫麗琪指出，台灣是一個高度仰賴出口貿易的經濟體，在愈來愈多像是Apple之國際企業要求供應商使用再生能源的情況下，有能力提供製造產業大量清潔能源變得極為重要。

全球風能協會呼籲，希望政府重新斟酌針對離岸風電計畫所提出的躉購費率，希望能從他國經驗記取教訓。台灣目前是亞洲離岸風電發展的先驅，但政策的不穩定性可能會讓整體發展倒退、錯失讓再生能源產業在台灣落地生根的契機，而這個產業能在其25年的生命週期中不斷製造就業機會。很多歐洲案例也驗證，離岸風電的發展能夠帶動漁港小鎮轉型，為他們帶來出乎意料的經濟發展機會。