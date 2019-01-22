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金庫加持不夠　凱基發財水繞境財神廟旺上加旺

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▲▼凱基銀發財水有財神廟加持。（圖／凱基銀提供）

▲凱基銀發財水有財神廟加持。（圖／凱基銀提供）

記者吳靜君／台北報導

農曆年來臨，各銀行開始送客戶發財水，標榜放在金庫過夜，來沾取財運。但是凱基銀行不僅金庫加持，還特別繞境北中南三大財神廟，讓客戶可以「旺上加旺」。

凱基銀行今日表示，即日起到2月27日，到全台凱基銀行交易，就可以參加財神抽籤運，凱基準備了1萬6,888瓶讓發財水和招財錢母來送給客戶，還有外幣兌換優惠、房貸開辦費等減免優惠。

值得注意的是，凱基大方送數十公斤重的錢母外，待祈福加持的礦泉水（發財水）不僅金庫加持，還從凱基銀行台北總行的金庫出發，由北中南十數位同仁前往北中南「中和烘爐地」、「南投紫南宮」、「高雄關帝廟」等三大財神廟，代客戶按民間習俗循古禮過香爐、虔誠祈福，希望能把銀行的財氣和福氣分享給客戶。

有趣的是，為妥善保管發財水及招財錢母，凱基銀行還特別找尋空間上鎖存放，其中大台北區的民生分行與三重分行、南區的台南分行與左營分行，還分別加碼一箱紫南宮發財水致贈財富管理貴賓。

「凱基財神抽籤運」活動即日起至108年2月27日，於凱基銀行全台54家分行展開，活動期間內只要完成任一項交易，就能參加抽獎。「凱基財神抽籤運」共預備10萬個抽獎好禮，除了發財水外，還包含美金與人民幣換匯加減碼優惠、房貸開辦費優惠、免費咖啡等多項好禮。

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關鍵字：發財水,金庫,銀行,財神廟

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