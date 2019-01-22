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看壞景氣　王文淵：兩岸關係及貿易戰是今年關鍵

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▲▼▲▼台塑化尾牙，台塑集團總裁王文淵表示，看壞今年景氣，而且整體關鍵在中美貿易戰及兩岸關係。（圖／記者馮建棨攝）

▲台塑化尾牙，台塑集團總裁王文淵表示，看壞今年景氣，而且整體關鍵在中美貿易戰及兩岸關係。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

台塑集團總裁王文淵今天（22日）表示，看今年經濟狀況，可能會因為全球經濟景氣走緩及兩岸關係不好有關，希望兩岸不要惡化，對國家才是好事。

台塑石化今天舉行年終尾牙，台塑石化董事長陳寶郎表示，去年受到國際油價波動影響，前三季營收創紀錄，但是第四季開始油價開始下跌，整體獲利大幅縮水，2018年整體營收不如預期。

台塑集團總裁王文淵受訪表示，當現在台灣出口到中國大陸占比41%，台塑集團出口到中國占比也差不多，現在兩岸關係及中美貿易戰影響，多少會有些關係，王文淵認為，大家都是為了生活，「意識型態不需要太尖銳，兩岸關係起碼不要惡化」，這樣對民眾、企業、國家來說，都不是壞事。

被問到今年景氣，王文淵指出，這要就要美國跟中國兩個國家的態度，這會影響道全世界，另外國際油價現在雖然有上漲一點點，但是仍有往下掉的機會，整體還是需要多關注。陳寶郎則說，美中貿易戰影響全球，對於油品石化需求都非常不利，要戰戰兢兢的去因應，希望今年能平安順利的度過國際上的衝擊。

▼台塑化尾牙，台塑集團總裁王文淵表示，看壞今年景氣，而且整體關鍵在中美貿易戰及兩岸關係。（圖／記者馮建棨攝）

▲▼台塑化尾牙，台塑集團總裁王文淵表示，看壞今年景氣，而且整體關鍵在中美貿易戰及兩岸關係。（圖／記者馮建棨攝）

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關鍵字：台塑,台塑化,景氣,王文淵,貿易戰,兩岸

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