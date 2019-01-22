華碩年前人事異動換營運長　由全球副總裁謝明傑接任

▲華碩董事長施崇棠今年尾牙唱「天若光」致16字箴言。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）去年底進行改組，宣布設立共同執行長，並由許先越、胡書賓接任，今天（22日）晚間再發布重大訊息，公告高層人士異動，內容提到董事會通過營運長任命案，現任華碩營運長趙允明將辭職，並由華碩全球副總裁謝明傑接任營運長一職，預計1月31日生效。

華碩去年底召開董事會，宣布會中通過組織改造及高層人士異動，會後舉辦重訊記者會，由董事長施崇棠宣布沈振來卸下執行長職位、設立共同執行長、手機策略轉型計畫、AlOT新策略事業計畫，正式啟動團動傳承與轉型。

華碩今年邁入30週年，日前剛結束的「迎向30，歲末聯歡晚會」尾牙，由董事長施崇棠、副董事長徐世昌、集團總裁曾鏘聲、共同執行長許先越及胡書賓，率領37位一級主管齊聲高唱「天若光」，施崇棠並引用歌詞表示，「咱的手就要一直牽緊緊，咱的心嘛永遠都同款，無論經過多少錯誤、經過多少的奔波，我相信黑暗的背後總是會出日頭」，並以16字箴言「再造進化、真實透明、發揮眾智、創意擇優」，與全體員工共勉。

尾牙結束不到兩週，華碩稍早再發布重大訊息，公告高層人士異動，內容提到董事會通過營運長任命案，現任華碩營運長趙允明將辭職，並由華碩全球副總裁謝明傑接任營運長一職，預計1月31日生效。