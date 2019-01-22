台塑化去年油價變化大營收不如預期　今年更要戰戰兢兢

▲台塑化尾牙，台塑化董事長陳寶郎認為，今年受到不確定因素影響，今年會更需要戰戰兢兢。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

台塑石化（6505）今天（22日）舉行幕年會，台塑石化董事長陳寶郎表示，去年油價變化大，讓營收大受影響，今年則因美中貿易戰影響全球景氣，牽動石化需求變化，認為今年更要「戰戰兢兢」。

據了解，受到國際經濟情勢變動，地緣政治及國際關係都牽動原油價格，連帶影響國內油價變化大。

台塑石化董事長陳寶郎表示，去年受到國際政治趨勢的影響，讓全球經濟狀況都都因不卻性因素而變動，去年就有提到要「很小心去因應」，去年前三季表現都很不錯，杜拜原油價格在去年10月每桶還有80美元，不過到了12月底跌到49.5美元，等於跌掉41.3%，對於台塑影響就很大。

陳寶郎說，去年前三季的表現很好，但就因為第四季油價大跌讓營收大減，整體總營業額來到7680億元、稅前盈餘749億元，eps就比2017年來的差。

展望今年，陳寶郎認為，今年原油價格又慢慢在漲，杜拜價格從年初每桶49美元漲到今天的61美元，這對塑化公司來說，經營有好轉跡象。不過未來一年國際上的大的政治性變化依舊存在，美國中國的貿易戰還沒和解，這就會影響就會造成全球經濟成長緩慢下來，今年全世界經濟成長率3.5%，中國大陸也掉到6%，美國中國歐洲等經濟體也都會受傷，對於油品石化需求都非常不利，要戰戰兢兢的去因應，今年希望能平安順利的度過國際上的衝擊。

▼台塑化尾牙，台塑化董事長陳寶郎認為，今年受到不確定因素影響，今年會更需要戰戰兢兢。（圖／記者馮建棨攝）「飲酒過量，有害健康」