華銀財管設73數位理財中心　手收拚雙位數成長

▲華南金舉行第三屆金融科技創新競賽 總決賽暨頒獎典禮。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

華南銀行總經理鄭永春今(22)日表示，華南銀行今年拚財富管理，預計設立73個數位化理財中心，整合硬體、軟體，為顧客提供更好的服務。

華南金今日舉行「第三屆金融科技創新競賽 總決賽暨頒獎典禮」。華銀去年累計合併稅後淨利145.97億元，每股稅後盈餘（EPS）1.26元，較2017年成長21％，是金控中獲利成長幅度最高的一家。華銀董事長吳當傑表示，去年華銀的稅前盈餘160多億元，不論是放款的覆蓋率，還是逾放比都繳出漂亮的成績單。

鄭永春說，去年創下百年來最好業績後，今年將朝增加中小企業放款、海外分行及OBU (國際金融業務分行)的外幣放款，並強化消金業務及服務，在金融操作，則希望維繫去年的好成績。

而財政部19日召集9大公股行庫會議，財長蘇建榮在會議上也指示，針對目前各行庫中小企業放款執行，特別是對於資本額低於5000萬元、甚至3000萬元以下的中小企業難以取得銀行放款，蘇建榮會中已明確指示公股行庫應提出因應之道。華銀則考慮從推動信用卡、從信用卡中建置大數據資料進而了解中小企業的所需。

華銀今年也力拚財富管理，華銀今年財富管理手續費收入要成長雙位數以上，而銷售的商品除了保險之外，還有債券型的商品。此外，華銀也今年更要打造73個數位化理財中心，整合軟硬體，為客戶提供更好的服務。華銀在金融科技上也努力，華南金目前取得金融科技專利上，已有46項，包含6項發明專利、40項新型專利，尚有21項發明專利正在審核中。已經取得46項專利中，21項跟行動有關、7項跟AI有關、4項跟大數據有關、3項跟安控有關、1項跟區塊鏈有關、10項則是其他。