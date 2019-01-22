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30人以下企業要注意！　勞動部要揪違法老闆最快年後實施

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▲▼勞動部長許銘春今日前往台鐵基隆七堵機務段，進行春安勞檢。（圖／記者紀佳妘攝）

▲勞動部長許銘春（左）、勞動部職業安全衛生署長鄒子廉（右）。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部今（22）日在全國北、中、南區同步實施春安聯合檢查，勞動部長許銘春親自率隊到台鐵七堵機務段視察，發現台鐵有9項缺失，除了移交地方主管機關基隆市政府裁罰之外，同時也開罰12萬元。此外，許銘春說，農曆春節後，除了擴大勞檢規模之外，同時也針對30人以下的微、小型企業進行法遵訪視。

每到歲末及農曆春節這段期間，勞動部日前宣布啟動為期37天的春安加強勞檢計畫，針對大型公共工程、石化工廠、大樓外牆清洗等高風險工作場所及涉及公眾安全，或業務異常忙碌的汽車客運業、零售量販店、儲配運輸物流業等事業單位，進行勞動檢查。

勞動部長許銘春表示，今年專案勞檢將從1500至2000場次，拉高到8000場次，三高行業則會列入加強檢查的名單中。另外針對30人以下的微型或小型企業進行法遵訪視，讓事業單位遵守勞基法規範。

美而美,早餐店,飲料,冰紅茶,冰奶茶（圖／記者周宸亘攝）

▲早餐店示意圖。（圖／記者周宸亘攝）

根據今年勞動檢查落實法遵實施計畫有6項重點，包括小型企業以法遵訪視替代直接勞檢、 強化專案檢查效能，打擊不肖企業、中央執行專案，地方辦理申訴及一般檢查、結合跨部會資源以獎勵方式引領法遵、改變宣導策略，擴大觸及層面、改變勞檢KPI，減輕檢查員工作負荷。

勞動部職業安全衛生署長鄒子廉進一步說明，政府希望能夠提升法遵，因此會主動輔導、宣導、法遵訪視、專案檢查、申訴案檢查，若勞工另外站出來申訴勞資爭議事項，則另有機制處理，預計今年法遵訪視將做2萬場次。

鄒子廉說，法遵訪視的過程可視為是輔導階段，針對30人以下的小型或微型企業，由專人協助企業企業進行訪視及體檢，避免不了解法令引起申訴而受罰。舉例來說，早餐、飲料店等小型或微型企業，本身並沒有所謂的人資，甚至沒有懂勞基法的人員，當然會先做法遵訪視，教事業單位如何寫出勤紀錄，提供出勤記錄撰寫的方式，以符合法令規定，若訪視後不改，當然就必須實施監督機制，也就是開罰。

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關鍵字：勞動部,春安勞檢,法遵訪視,職安署,許銘春,鄒子廉,勞基法

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