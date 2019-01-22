便民！自行客戶轉帳到同一銀行帳戶　可不用帶身分證

▲金管會推出便民措施，自行客戶轉帳到同一銀行其他帳戶可以不用身分驗證。（圖／記者劉亮亨攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

行政院院長蘇貞昌日前帶隊到合庫銀行視察，要求金管會推出便民措施。金管會今天(22日)說明，針對自家銀行的客戶，以轉帳方式轉入到同一銀行的其他帳戶，可以不用驗證身分證，民眾只要攜帶存款簿與印章辦理即可。

金管會表示，為了方便民眾辦理轉帳業務，開放自家銀行客戶，若以轉帳方式轉入到同一銀行的其他帳戶，民眾可以不用驗證身分證，辦理轉帳的民眾只要攜帶存款簿與印章即可。

例如：小美在A銀行有開戶，她老公也有在A銀行有帳戶，小美就可以拿自己的存款簿跟印章，到A銀行轉帳給老公在A銀行的帳戶，在過程中銀行不需要查驗小美的身分證。

但這會出現一個漏洞，若小美偷拿老公的存款簿跟印章，去A銀行要求轉帳到小美自己在A銀行的帳戶，因為銀行不須查驗身分證，就能在老公不知情的狀況下轉帳成功。

銀行局說明，以上述的情況來說，若小美老公突然發現自己存款簿不見，或是帳戶內有資金被移動，可以通知A銀行，因為上述轉帳是在同一銀行的兩個帳戶，銀行會去查兩個帳戶的金流，且銀行會先把帳戶「圈存」起來，釐清金流去向。

此外，金管會也表示，民眾到臨櫃繳稅、繳規費、公用事業水電費瓦斯及學校學費等，也可以不用做身分驗證。

銀行局說明，過去其實繳政府規費不用身分驗證。但因為今年元旦起政策上要求無摺存款3萬元以上要做身分驗證並留下個人資料，部分銀行業者就在執行上也把繳給政府的費用當作無摺存款，要求民眾也要帶身分證、留資料等，引起民眾抱怨，因此才會再次做出解釋。

針對「無摺存款」部分，金管會也再次說明。今年元旦起，民眾到銀行辦理無摺存款，交易超過3萬元以上出示身分證並留個人資料。

但金管會也再開放，以下2種情況的無摺存款交易「不用出示身分證」：

1.無摺存款交易金額不到3萬元

2.無摺存款交易金額3萬元以上但不滿50萬元，若是該銀行分行的「熟客」，且銀行認定是「常態例行交易」。

上述所謂的「常態例行交易」，就例如連鎖商店或小吃店老闆每天到銀行存當天賺的錢，或是民眾到銀行繳信用卡費等。