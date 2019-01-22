專訪／滙豐全球資產管理分析師Brian Dunnett談：2019年新興市場如何華麗轉身



▲滙豐環球投資管理新興市場債券暨全球信用產品主管Brian Dunnett。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／綜合報導

2018年對新興市場貨幣來說，就是一場災難。在美國穩定升息、美元指數自去年4月起迅速攀高、新興市場國家各自問題湧現，可說是雪上加霜，而受到新興市場貨幣波動影響，在市場恐慌情緒下，所有的風險性資產，新興市場債券表現也面臨各種挑戰。投資人接下來應該如何重拾信心？檢視過去造成負報酬的因子是否已經消退？《東森新聞雲ETtoday》記者專訪滙豐環球投資管理新興市場債券暨全球信用產品主管Brian Dunnett，談2019年新興市場如何華麗轉身，以及滙豐看好新興市場哪些國家以及調整比重。

2019年可以看到新興市場已經呈現回彈的狀況，Brian Dunnett表示，今年在經濟成長趨於溫和、美國升息放緩、具價值面的債市機會逐漸浮現、美國與其他國家經濟成長差異收窄壓抑美元走勢等因素推升下，過去跌深的新興國家貨幣及新興市場債市今年受益最大。在基本面好轉、貨幣低估及評價面良好助力下，建議投資人可以重新關注新興市場表現。

首先，從利率面來看，在美元走勢趨緩、經濟成長趨於溫和下，2018年年末到今年年初，利率已經回落，投資人不需要太過擔憂利率走升的狀況。Brian認為，過去市場對經濟衰退太過擔憂，因美國財政的刺激與稅改的帶動，目前美國有4%經濟成長率，即便接下來會降到2.5%，但仍符合常態，屬於溫和、正成長的情況。

其次，在美中貿易關係方面，主要談判的關鍵重點在於「智慧財產權」，隨著談判的時間接近，他認為，可能會延期，「但不至於會呈現不可控制的狀況」。

最壞的狀況可能是美國對於從中國大陸進口商品課徵關稅25%，而大陸對美國進口商品從25%提升到50%的關稅；但這不利的情境較不可能發生，因為大陸2019年GDP成長會下降0.3%，2020年會下降0.6%；而台灣方面受到拖累，2019年會下降0.1%，2020年下降0.4%；這樣對於大家來說都是較負面情勢，因此失控的可能性較低。

第三，因基本面穩定，新興市場債殖利率目前相當有吸引力，像是美元債有6.7%、當地市場貨幣債有6.7%、美元高收債更高有6.9%。即使接下來一年還是有較為波動的情況，但那是對全部的資產都有影響，不只影響新興市場表現，仍屬於常態性的波動幅度。Brian表示：「今年全年新興市場債會有5%至8%的報酬率，有相當不錯的吸引力。」

加上原油價格去年雖從80元降到50元，但目前價格已經回升到62元，表示市場認為經濟成長只是「趨緩」而非「衰退」，且目前從失業率低、低通膨、企業對於新人才需求增加、去年市場價格已大幅反映等情況下，經濟成長都不像是會衰退的前兆。



▲新興市場過去一年表現艱困，2019年可望露出曙光。（圖／達志影像／美聯社）

而在新興市場當中看好的國家及各類債券表現，2019年新興市場國家會有更多的選舉，選擇上需要比較謹慎。

目前滙豐對於阿根廷、土耳其及非洲今年都是處於增持的狀況，原因在於雖然2018年受到負面消息的影響，波動度較大，但現在相對價值比較高，也較為穩定；反觀墨西哥、俄羅斯美元債、亞洲及市場大部分看好的巴西來說，因相較來說比較貴、利差也較為收斂，加上這些國家都有一些政策或年金計畫要執行，需要較多的時間與資金，因此，滙豐今年是較為低配的調整。

而特別在中國大陸市場方面，因近期的經濟數據、貿易進口指數都下降，消費者PMI指數也呈現疲弱狀況，2019年預期大陸政府會有較多來自於貨幣政策的財政刺激，不可否認，降準有一定的預期成效；但伴隨中國大陸經濟下行壓力，預期降準動作仍會持續，但今年仍會維持目前的水準，不會有太大的變動。

《延伸閱讀》

►資金「錢進」新興市場股票基金 開年以來吸金破50億美元