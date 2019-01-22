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7家信用卡免費機場接送排除宜蘭　金管會：銀行應充分揭露

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▲▼桃園機場,廣告,燈箱。（圖／記者林敬旻攝）

▲7家信用卡免費機場接送排除宜蘭。（圖／記者林敬旻攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

宜蘭縣政府消保官今天(22日)抨擊，匯豐、兆豐、台新等7家銀行信用卡附送的免費機場接送服務，竟排除宜蘭，「這不叫歧視什麼才算歧視？」金管會則指出，銀行若要做地區限制，必須充分揭露給卡友知道，會去了解各銀行是否有做充分揭露。

宜蘭縣政府消保官王雅琳接獲民眾反應，查出匯豐、兆豐、台新、元大、玉山、陽信、合作金庫等7家銀行信用卡的免費機場接送服務，竟排除宜蘭；其中元大、玉山、陽信及合作金庫4家的服務，更只僅限台北、新北、桃園、台中市及高雄市。王雅琳憤怒指出：「這不叫歧視什麼才算歧視？」認為銀行涉及廣告不實，函請行政院消保處轉主管機關金管會處理。

金管會銀行局今天表示，依照「信用卡業務機構管理辦法」第40條，民眾在辦理申請信用卡時，銀行應該以書面或電子文件告知持卡人的各項權益、優惠或服務期間及適用條件。消保官提到的，應該是認為銀行涉嫌廣告不實，「會進一步了解，各銀行是否有依照規範進一步辦理。」

銀行局也指出，在接獲消息後有去幾家銀行網站上看，其實部分銀行有寫出到哪一個機場，僅限在哪幾個地區可以接送，大部分都是限制是在機場附近的縣市。

以台新銀行的玫瑰卡來說， 網站上有寫免費機場接送服務的限制，若是到松山機場，僅限基隆、台北、新北地區；到桃園機場是僅限基隆、台北、新北、新竹、苗栗等；若是到台中清泉崗機場，限台中市、彰化縣、南投、雲林；到高雄小港機場則是限台南市、高雄市、屏東。

銀行局強調，民眾申請信用卡時，最好要詳細閱讀各項權益還有限制，銀行也要在消費者申請信用卡時做充分告知，會去進一步了解各銀行是否有做到充分揭露。

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關鍵字：金管會,銀行局,信用卡,機場接送,宜蘭

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