春節前網購大節　海關專案查緝3天查到400多件違禁品　

▲海關啟動專案查核，發現有400多件違禁物品，下波將著重在高價低報逃稅上（圖／翻攝自關務署台北關官網）

記者吳靜君／台北報導

海關在今年1月9日到11日啟動快遞包裹專案查緝，發現違法的案件440件；因此海關下波在農曆春節之前，啟動第2波查緝，以「高價低報」為主，其中海關還查到偽冒品「手錶印有瑪莎拉蒂」侵權物品。

財政部關務署今(22)日表示，為因應農曆年前國內市場年節產品需求大增，民眾可能透過網路購物的方式，民眾可能透過空運快遞包裹進口疫區肉類製品，或可能會有不肖業者違法走私農漁產產品或管制物品，導致有非洲豬瘟等病疫入侵的疑慮。海關今(108)年1月9日到11日，為期3天實施專案查緝行動，海關幾乎請全力查緝，查緝重點除了非洲豬瘟的肉類製品外，還有槍械、毒品、維安管制物品、農漁牧產品及化整為零的違規物品。

結果發現，這三天查緝440件，包含重大毒品走私4件，農產品及食品230件、仿冒製品24件、其他涉及簽審規定疑似化整為零182件，相較專案發動之前，成長超過一倍。其中，海關在仿冒品違規案件，還發現有「手錶上竟然有馬莎拉蒂的LOGO」，關務署判斷，可能是；而海關發現，例行性查核時，偽冒品中最多是愛迪達偽冒品等。此外，海關近期發現，空運快遞貨物違規案件最多的是高價低報藉此逃漏稅，包含衣鞋、3C產品等，一天內就有1,000多件的違規案件，補稅50多萬元。而海關預計在春節前還會啟動第2波專案查緝，以高價低報為查緝重點。

關務署表示，為了防範非洲豬瘟疫病入侵國內，以及防制不法走私，會加強風險管理與各查緝機關協同合作，並藉由整合各查緝單位，調整查緝策略及作為。