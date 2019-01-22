離岸風電躉購電價月底公告　可能落在5.35到5.45元之間

▲經濟部月底將再次討論今年度再生能源躉購費率，其中離岸風電每度費率可望落在5.35到5.45元之間。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

經濟部在去年11月底預告今年（2019）新版再生能源躉購費率，由於經濟部大降費率達12%，引發業者不滿，揚言暫停投資案退出台灣市場，在沒有滿意的價格下，不會重啟計畫，據了解最快月底最後幾天就會進行再生能源躉購費率審議委員會，目前最有爭議的離岸風電躉購電價，可能會落在每度5.4到5.5元之間。

據了解，經濟部在去年11月底預告新版再生能源躉購費率，依法預告2個月，由於再生能源業者認為經濟部調降費率太多，從每度5.8元降為5.1元，嚴重影響在台投資意願，沃旭能源已經暫停在台投資案，台灣相關供應鏈廠商大吐苦水，說過去投入的資金及設備改善全都白費了。

根據《自由時報》報導，離岸風電業者多次提出相關數據佐證，希望說服經濟部提高躉購電價，最後價格可能落在5.35到5.45元間，比之前經濟部預告的5.1元提高許多，另外有爭議的發電3600小時標準也可能納入討論。

過去經濟部長沈榮津說過，新版「躉購電價」能包含開發商提出的各項參數及開發成本資料，用來說服躉購電價費率審議委員會，目前經濟部已經收到許多來自開發商的意見，希望在月底的會議中能夠訂出合理的價格。

▼經濟部月底將再次討論今年度再生能源躉購費率，其中離岸風電每度費率可望落在5.35到5.45元之間。（圖／資料照）