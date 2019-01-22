顧立雄：高雄幣不涉及貨幣、電子支付

▲高雄幣18日正式上線。（合成圖／記者季相儒攝、翻攝自PTT）



記者戴瑞瑤／台北報導

高雄市府18日推出「高雄幣」，但外界質疑高雄幣恐涉及貨幣或電子支付規範。金管會主委顧立雄今天(22日)表示，高雄幣只是「紅利點數」，不具有貨幣的流通性、儲值性等要素，也不像電子支付一樣有個載具，也不具儲值、轉帳功能，因此不涉及貨幣或電支的規範。

高雄市府18日推出刺激當地觀光消費的「高雄幣」，結合六合夜市、南華商圈、光華夜市，下載「幣多多」行動支付App，並在夜市消費，店家就會回饋1%到10%不等的高雄幣，供民眾可以在下一次消費時做折抵。

中華科技金融學會理事長王金平就舉例，他在六合夜市用「幣多多」買了10粒粽子，店家當下回饋10%、45元高雄幣，就可在下次消費折抵使用。

但外界質疑，高雄幣恐涉及貨幣，甚至是涉及電子支付規範。因為依照規定，業者要做電子支付服務，必須經金管會許可，並接受金管會監管。

顧立雄今天表示，高雄幣就他的理解，是類似「紅利點數」的概念，只能在有限的商家使用，下一次消費可以折抵，並不是真的貨幣，真的貨幣是要具有儲值性與流通性。

他也不認為高雄幣有涉及電子支付，因為電子支付必須要有一個支付載具，並且電子支付有儲值、轉帳功能，但高雄幣並不具有這樣的功能，因此也不涉及電子支付的規範。

央行日前也曾表示，高雄幣比較像是一種優惠券，並不是真正的貨幣。