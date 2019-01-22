杏國SB05PC胰臟癌新藥　完成以色列首位受試者收案

▲杏國新藥董事長李志文。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

杏國新藥（4192）SB05PC全球胰臟癌三期人體臨床試驗，完成以色列首位受試者收案，也是SB05PC獲准執行三期臨床試驗的7個國家中，第4個開始收案的國家，意味著杏國SB05PC胰臟癌新藥正式朝向中東版圖前進。

目前杏國在亞洲地區的台灣、韓國，以及歐洲地區的匈牙利、中東地區的以色列都完成首位臨床病患收案，收案進度正在加速中，SB05PC除了已陸續收案的4個國家之外，預計其它3個國家也將很快迎來首位受試者入住。

根據世界衛生組織（WHO）統計，以色列人口僅約845萬人，2018年新增胰臟癌病患約有1,024人，在癌症發生率中排名第8，胰臟癌死亡人數約1,071人，胰臟癌死亡人數占全部癌症死亡人數的9.28％，高居癌症死因的第4大，也讓胰臟癌罹患率與高死亡率，受到以色列政府高度重視，相信SB05PC在當地快速通過三期臨床試驗核准後，將很快收到臨床病患。

杏國表示，以色列是高度重視藥品發展的國家，在國際上的生命科學領域保持領先優勢，根據經濟部國貿局報告顯示，以色列2017年計有1,350家生命科學相關企業，也就是每百萬人口中有153家生物技術企業，企業密集度為世界最高，藥品發展是以色列相當關注的產業，其中SB05PC在以色列進展快速，顯見SB05PC的臨床數據受到期待，也說明以色列對胰臟癌治療的迫切需求。

▲杏國新藥。（圖／記者姚惠茹攝）

SB05PC是針對胰臟癌患者使用FOLFIRINOX一線治療失敗後的主要二線用藥，已分別取得歐洲藥品管理局（EMA）及美國FDA的胰臟癌孤兒藥認證資格（ODD），並在去年初申請突破性治療（Breakthrough Designation）認定，根據二期臨床試驗的結果，使用SB05PC合併Gemcitabine治療後可延長整體存活期約達13.7個月，且副作用低，有助病人改善生活品質，受到世界多國醫師肯定。

SB05PC已通過美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯、以色列等7國核准執行三期臨床試驗，完整布局美、歐、亞太三大地區，尤其是胰臟癌發生率相對高，病患擁有高度經濟能力的歐美地區目前台灣、南韓、匈牙利、以色列皆已完成首位受試者收案，三期臨床試驗進展加速中，可望在今年下半年進行期中分析，年底完成收案。

胰臟癌的治療目前仍是未被滿足的醫療需求（unmet medical need），全球對胰臟癌新藥需求若渴，胰臟癌市場預期龐大，根據Market Research Engine報告指出，2021年全球胰臟癌市場將成長至130億美元。