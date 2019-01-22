A股估值近週期低點　2019年中國經濟穩中求變

▲滬深300指數在未來十二個月的預期市盈率（本益比）僅9.8倍，低於歷史均值。（圖／CFP）

記者周康玉／台北報導

去（2018）年第2季以來，因中美貿易摩擦及全球整體經濟增速放緩，中國市場波動幅度和調整力度顯著加大。富達國際指出，今年的中國經濟市場將會是「穩中求變」，預計中國政府將會持續出台正面的刺激性政策，而市場整體流動性將保持相對充裕。

富達國際基金經理周文群表示，從總體經濟來看，由於兩國均不能承受長期處於對立局面將可能對經濟造成的負面影響，富達對中美貿易戰的事態發展維持樂觀態度，預計雙方將有望逐步達成和解。

周文群表示，A股去年以來回檔較深，滬深300指數在未來十二個月的預期市盈率（本益比）僅9.8倍，低於歷史均值和全球其他主要市場，估值已具有較大吸引力，同時企業基本面和盈利狀況依然相對穩健。

周文群表示，未來在2019年，中美貿易摩擦、中國國內政策、產業前景和企業基本面，將是影響投資策略的重要因素，看好消費、保險和高端製造。

從類股來看，周文群表示，經濟轉型給消費業提供了持續的增長動力，優質國產品牌帶來消費動能；此外，高端製造業也是關注重點。





第一金中國世紀基金經理人楊國昌表示，中國政策罕見多連發，從降準、基建、降稅、放寬外資管制等，突顯官方加大力度支撐經濟增長，維持在6~6.5%的決心。受政策激勵，人民幣匯率已穩步升值，上證指數已逐漸打出W底部型態，站穩2500點的「政策底」。

楊國昌認為，未來若貿易戰談判結束，雙方正式宣布正面的消息後，有機會帶來一波慶祝行情。若再搭配官方政策的支持，如能有效傳導到實體經濟，預期「經濟底」將進一步確立，為陸股帶來一波中長期的穩紮穩打行情。