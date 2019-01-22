2018年失業率3.71%創18年新低　就業市場情勢「穩定」

▲主計總處最新調查，去年12月失業率3.66%，較上月下降0.04個百分點。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

行政院主計總處今（22）日公布去年12月失業率3.66%，較11月下降0.04個百分點，經調整季節變動因素後的失業率3.7%，與上月微幅上升0.01個百分點，累計2018年1至12月失業率平均3.71%，均創18年以來同期最低水準。

根據行政院主計總處公布最新人力資源調查統計發現，2018年12月失業人數為43.6萬人，較上月減少5000人，主要是初次尋職失業者以及因對原有工作不滿意而失業均減少2000人，另因季節性或臨時性工作結束而失業者也減少1000人，至於工作場所業務緊縮或歇業而失業者則增加1000人，與上年同月比較，失業人數增加3000人。

2018全年失業率平均3.71%，一舉創下民國90年來最低，時間拉長來看，2009年金融海嘯後呈現穩定下滑趨勢。主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，從去年全年各月來看，季調後的失業率持續在3.67至3.7%之間波動，足以顯示目前就業情勢相對穩定。

從年輕族群及高學歷者觀察，今年12月來看，15歲至19歲者失業率8.46%，20至24歲者11.98%，分別較上年下降0.31個、0.40個百分點，主要是多為初次尋職，且處於職場調適階段，因此失業率較高，至於25歲到29歲者失業率達6.37%。

去年12月就業人數達1148萬1000人，較上月增6000人，其中又以服務業增加5000人較多；至於勞動力參與率則為59.09%，較上月下降0.02個百分點，較上年同月則上升0.17個百分點；2018全年勞動力參與率平均為58.99%，較去年同期上升0.16個百分點。

至於台灣地區失業率增減幅度，潘寧馨說，首先是升降幅度並不大，再者是台灣幅員不大，跨縣市工作的情形很普遍，因此可能會有一些混淆，就不再細部探究失業率升降的原因。