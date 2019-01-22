年關急用錢不用再賣股票了！利用手中持股貸款　2小時內輕鬆週轉



▲凱基證券「快e貸」股票借款示意圖。（圖／凱基證券提供）

記者劉姵呈／台北報導

農曆年節將近，面對過年除舊佈新、闔家團圓出國旅遊或聚會的短期資金需求，成為許多上班族年前的煩惱。買股換現金怕錯失投資契機、銀行貸款怕利息太高、跟親友借錢又拉不下臉，年終獎金就這一點點，過年需要用錢到底要怎麼辦？

對於股民來說，年關將近，缺錢急用的話，大多數人都選擇賣股求現；但投資專家建議，股票也是資產的一種，輕易賣掉，近期股市頻繁波動，若未執行準確的投資策略，就容易不小心賣在低點，對於有長期投資計畫，或整體報酬率來說，並不划算。

以後不用再賣股票了！凱基證券建議，投資人現在可善用證券不限用途款項借貸，運用手上的股票直接向券商貸款，就不必在急需用錢時變賣股票，讓投資與理財可同時兼顧。凱基證券特別在年前推出「快e貸優利方案」，免開辧費，線上即可申辦，讓投資人可輕鬆週轉資金不求人。

金管會於2016年1月核准券商辦理不限用途款項借貸業務，投資人得以股票作為擔保品，最高融通金額是前一日收盤價的6成，因借出的款項可自由運用，讓投資人在有資金需求時多了一項選擇。

以凱基證券的不限用途款項借貸「快e貸」為例，由於擔保品是投資人自身在證券商的股票，核貸時間短，效率相對迅速許多，且免收開辦費，可有效降低借貸成本。為能保障投資人隱私及案件處理效率，凱基證券還特別規劃以e化的方式完成款項借貸，透過「線上自動化速審速撥」功能，客戶無須臨櫃，利用電腦、手機、平板等多元裝置，彈指之間輕鬆完成線上申辦，最快2小時內即可取得資金自由運用。