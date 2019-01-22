群益投信當資產管理專家　今年基金規模成長雙位數起跳

▲群益投信董事長賴政昇。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

群益投信今（22）日為企業IP形象(Intellectual Property)柴犬「旺財」揭幕，將從台股專家延伸，打造全方位資產管理專家形象，今年基金規模成長至少雙位數，力拼去年52%的目標。

群益投信今日舉辦「群益投信 極智創新 Young新益」記者會。群益投信董事長賴政昇表示，過去群益投信給人的印象是台股專家，近年逐步轉型成為全方位資產管理專家，旗下產品線自台股基金、海外股票基金，拓展至債券型、保本型、特別股、多重資產等穩健型產品和ETF被動式產品，產品線完整，提供投資人更多元的理財工具。

賴政昇指出，新推出的吉祥物「群益旺財」是隻討喜的柴犬，熱愛跑馬拉松，認為投資理財就像是一場人生的馬拉松，想要跑到終點除了要堅持下去外，配速更要有技巧，與群益投信理念契合。

另一方面，群益投信持續在退休理財領域耕耘，已連兩屆獲選擔任私校退撫儲金管理會的專業投資顧問，不僅在群益投信退休財務規劃業務上立下新的里程碑，也讓私校退撫儲金自主投資計畫繳出歷年來最亮麗的成績，私校退撫儲金在2018、2019年接連榮獲亞洲資產管理雜誌、香港財資雜誌頒布的退休基金大獎。

群益投信總經理陳明輝表示，群益共同基金規模去（2018）年底創下歷史新高，突破2000億元，且有52%的成長率，今年基金規模成長率雙位數起跳，力拼去年目標。