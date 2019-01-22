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「波動加劇」恐成常態　想穩穩賺錢得更新3大投資觀念

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▲▼2019年戰勝波動3大投資新觀念。（圖／元大投信提供）
▲2019年戰勝波動3大投資新觀念。（圖／元大投信提供）

記者劉姵呈／綜合報導

全球經濟景氣不樂觀，各大研究機構紛紛調降2019年經濟成長率預估值，包括中美貿易戰極可能再度引爆、歐洲地區不穩定的政經情勢，都將可能持續衝擊今年國際金融市場。當「波動加劇」可能成為常態，投資人該如何選擇？投信法人建議，投資人想穩穩賺錢，得拋開舊投資觀念。

2019年市場波動加劇，所有的投資機構都提醒今年投資策略須偏保守，特別亞洲市場儘管基本面看好，但今年仍受到許多挑戰；既然波動無法避免，元大投信建議，今年務必調整投資策略，可更新成這3大投資新觀念：AI、多重資產配置與ETF存股。

根據知名市調機構Gartner預估，AI市場規模將由2016年的300億美元一路高速成長，2020年將達到3,000億美元之譜，短短四年大幅激增十倍。許多投信業者紛紛都推出AI商品，投資人在選擇AI相關標的又該如何選擇呢？

元大全球人工智慧ETF研究團隊建議，挑選AI投資商品時應優先選擇具有：AI高關聯度、成分透明的商品；AI不僅僅只是投資標的，更可做為投資工具，將AI導入投資系統、作為輔助，更能有效發揮AI的價值，由「人腦」與「電腦（AI）」相互結合而生的投資建議，將產出1+1大於2的效能，有助投資人在市場出現波動時提早因應。

第二，全球市場不確定高，股債市明顯波動，因此在前景渾沌時，元大實質多重資產基金研究團隊建議，投資人在資產配置時更應重視「多元性」，「多元化配置」可避免雞蛋都放在同一個籃子裡可能產生的風險。

無暇顧盤的投資人建議可選擇「組合式基金」、「多重資產基金」是相對簡便的「懶人投資法」，組合式基金布局範圍可遍布全球資產類型，經理人會依照市場變化隨時因應，投資人不需要花太多時間調整資產組合內容，相當適合紀律性投資策略（如定期定額）的長期投資人。

第三，指數型ETF投資方面，過去投資人選擇定存股標的時，偏好選擇穩定配息的大型權值股，但今年投資配置時應盡可能「分散再分散」，建議可選擇ETF作為定存股標的，因其可分散投資多檔股票，避免個股波動引發的風險。

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關鍵字：元大投信,多重資產配置,AI,ETF

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