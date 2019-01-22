金豬年年終獎金加碼　靠投資權證的3大心法



▲挑選權證3大心法。（資料來源／富邦證券；圖／記者劉姵呈製）

記者劉姵呈／台北報導

2018年對國內外金融市場而言是極為動盪的一年，美中雙方貿易僵局使全球股市歷經了大幅度修正，台股也無法倖免，自去年10月份萬點回落後，2019年開年以來大盤走勢依舊波動，不確定因素將持續對金融市場造成衝擊。對此法人表示，因權證投入資金少、交易成本低且多空皆可操作，在震盪激烈的盤勢中，可善加運用，有機會替自己多增加一筆年終獎金。

富邦證券金融市場部資深副總經理吳仁傑指出，權證是具有高槓桿效果的小額投資工具，投入所需資金約為買進現股的1至2成，無論盤勢是多或空皆可操作，只要選對連結標的並看對方向操作，投資報酬率比現股來得誘人。

吳仁傑說，上班族可善加利用年終獎金來進行權證的小額投資，為自己創造財富累積的機會，富邦證券更進一步建議投資人選擇權證的3大心法，讓投資大眾在年終獎金的規劃上多一項好選擇。

心法1》選標的，首選看多或看空：

投資人在投資權證前務必先選擇所連結的現貨標的，並研判連結標的的多空走勢，決定要投資認購或認售權證。至於標的選擇，建議投資人選擇自己較熟悉的個股或指數，看多的投資人選擇「認購權證」，看空的投資人則選擇「認售權證」。

心法2》挑權證需兼具兩大指標：

確定了投資標的及多空走勢後，投資人該如何挑選適合的權證呢？首先，因價內、外程度決定槓桿大小，建議可挑選價內外10%以內的權證，這類型權證除了具有槓桿效果外，也有利於投資風險控管。第二，權證具有時間價值遞減特性，距離到期日愈近或股價離履約價不遠的權證，對價格的反應非常敏感，建議投資人以距離到期日至少兩個月以上的權證為優先選擇。

心法3》選擇優良發行券商，造市波動率穩定：

除了選對標的看對方向，也選擇了適合的價內外程度及距到期還有兩個月以上的權證之外，最後一項也是最重要的篩選權證重點，就是挑選權證發行券商。因為有良好造市品質的券商，不隨便調降權證的造市波動率，配合最佳委買委賣價差小，且買賣盤鋪單量充足，這些因素都將使投資人買權證較有保障。

最後，吳仁傑特別提醒，由於權證具有「存續期間」，因此一旦投資人看錯權證連結標的走勢時，一定要即時執行停損，權證不適合長期持有來攤平成本，在投資前清楚了解權證商品特性及風險所在，才能有效利用權證配置年終獎金，參與年後金豬年行情。