環團批解編水保區是為工業用水　水利署：無關

▲環團批水利署在台南推動山上淨水場計畫當中，要讓玉峰堰成為取得工業用水的解套方案。（圖／荒野保護協會台南分會提供）

記者馮建棨／台北報導

環團今天（22日）召開記者會指控，台南玉峰堰是為替工業用水解套，水利署回應，玉峰堰是山上淨水場供水系統改善計畫的一塊，是改善臺南公共用水穩定的關鍵措施，環團說的解編保護區無關，且經濟部也沒相關計畫。

據了解，曾文溪玉峰堰為供應台南民生、工業用水水源，每日供水3萬噸，不過位處水質保護區當中，想要擴建或增建都很困難，環團指控政府前瞻計畫編列「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」費用高達25億元，將在此區設工業用「專管」，形同「解編」，造成汙染，要求行政院長蘇貞昌馬上撤案。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華說，行政院設置玉峰堰工業引水專管後，曾文溪自來水保護區就可解編，而且沿岸可養豬、興建汙染性工廠，且引水專管是前瞻計畫，是向子孫預借款項興建，此專管根本不需要。

水利署回應，臺南地區因為經濟發展迅速及人口持續成長，未來用水需求增加，需要強化淨水場處理能力及水資源調度備援能力等供水穩定工作，其中山上淨水場供水系統改善計畫，可增加淨水場處理能力及提升水資源調度能力達每日最大10萬噸，讓臺南地區 擁有10%供水備援能力，未來完成後臺南地區供水將更加穩定。

水利署強調，玉峰堰更新計畫跟解編保護區無關，且近期無解編規劃。

▼環團批水利署在台南推動山上淨水場計畫當中，要讓玉峰堰成為取得工業用水的解套方案。（圖／荒野保護協會台南分會提供）