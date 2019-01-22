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允許MOD自組頻道？　有線寬頻產業協會：應改有廣法規範

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▲▼中華電信MOD首頁大改版，運用圖像化的方式呈現各項服務。（圖／中華電信提供）

▲允許MOD自組頻道？有線寬頻產業協會：應改有廣法規範。（圖／中華電信提供）

記者林睿康／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）最近將討論「多媒體內容傳輸平台（MOD）」營業規章，若刪除「不能自組頻道」等字眼，MOD將有自組頻道的權力。台灣有線寬頻產業協會今天（22日）表示，歷次NCC委員會議就MOD之相關決議都表示MOD屬開放平台而非媒體，因此不得經營或組裝頻道，如果要開放MOD自組頻道，基於法規一致性，應先責令中華電信適用有線廣播電視法

中華電信去年向NCC申請修改MOD營業規章，刪除「不能自組頻道」等字眼，NCC主委詹婷怡也透露，年前應該就會將這個議題排進委員會討論。

台灣有線寬頻協會22日遞送陳情函到NCC，希望主管機關維持歷年決議，持續將MOD定義為開放平台而非媒體。協會表示指出，MOD因為涉及黨政軍退出媒體，NCC才曾經在多次會議後決議MOD應該落實平台開放，以免牴觸黨政軍條款，其中頻道、節目等實際經營，應交予各營運商自行管理與推動，中華電信公司不得直接或委託經營頻道。

協會同時引用經濟部智慧財產局著作權審議及調解委員會98年第12次會議紀錄，指MOD本身是一個平台而非頻道經營者，與有線電視不同。有線電視購買節目、將節目組裝起來賣給消費者，MOD不能經營頻道，只能提供平台讓頻道上架，真正的消費關係應是在內容提供者與消費者之間。

協會認為，目前MOD是電信法管理，NCC若要開放MOD自組頻道，基於法規一致性，應先責令中華電信適用有線廣播電視法，也就是董事會官股退股或鬆綁有線廣播電視法，允許黨政軍投資有線電視業者，才能符合法規齊一的精神。

協會表示，一但開放MOD自組頻道，有公然進行管制套利行為之嫌，不僅違背法令規範，更對其他有線廣播電視業者造成不公。

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關鍵字：NCC,MOD,有線寬頻產業協會,媒體產業

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