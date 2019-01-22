農曆年前發內部信　王雪紅：2019將是宏達電豐碩的一年

圖文／鏡週刊

再過二週就是傳統農曆新年，hTC宏達電董事長王雪紅選在過年前發給所有內部員工一封信，內容提及日前CES展出的VR虛擬實境新品，擄獲全球36項大獎，樹立起高階VR新標竿，非常以員工引以為榮，並看好2019將會是hTC豐碩的一年。

王雪紅在信中提及，在剛落幕的國際消費性電子展CES 2019，展出了嶄新的VIVE ProEye、VIVE COSMOS、Viveport Infinity和VIVE Reality System，以革命性的硬體、軟體和應用內容服務，為高階VR的體驗方式樹立了新標竿，不僅廣獲世界的注目與讚譽，截至目前為止，更已一舉拿下全球36項大獎，hTC在高階VR方面的這些最新發展成果，充分展現了我們頂尖的技術和內容，以及持續致力於重新定義消費者和企業用戶接近和體驗VR的方式。

她指出，我們的VIVE Pro，獲頒來自中國主流VR媒體的兩項「2018年度最佳VR硬體」大獎。另，比去年又多贏得了8個大的獎項，非常以員工引以為榮，擁有hTC這樣優秀的團隊，分工合作的群體，使得hTC的創新一直站在高科技企業的巔峰，一直引領著高科技產業的前進潮流。

她表示，有時在想hTC為什麼能有如此源源不斷的創造力，而敢在洶湧浪潮波峰下，仍然百折不撓地向前衝？其實就是因為我們有熱情、敢夢想、能突破、會改變、不怯戰。挑戰每一個看似達不到的高度、敢迅速變革，因為市場需求的變化非常地多元和極端的迅速，我們敢挑戰自我，所以我們可以一直在進步。同時我們也秉持著hTC人Quietly Brilliant的性格，勝不驕敗不餒，持續著Pursuit of Brilliance努力不懈，就是希望用我們的智慧，使用科技來傳遞並提升人類幸福生活的體驗與結晶。

她接著說，我們創造的VIVE Reality，是將VR（虛擬實境）＋AR（擴增實境）＋AI（人工智慧）＋5G＋Blockchain（區塊鏈）這些尖端科技結合起來，融合人文藝術，而釋放出人們的想像力；這些想像力可以創造出，人們沒有想像過的優質內容，進而讓人們實現出更加美好生活的豐富享受。

hTC除了會持續打造如虎添翼再進化的硬體及軟體之外，對企業，對文化，對藝術，對教育，對醫療，對娛樂也會有深刻意義的內容，目前正透過我們的平台VIVEPORT源源不斷地運輸出去，好讓許許多多的人們，在世界各個地方都能看到我們的產品，透過這些產品內容，展現出我們造福人群的理想。

她最後強調，古人說：「學如逆水行舟，不進則退」展望新的一年，我們以此互勉，並衷心相信、充滿希望、互助互愛，攜手堅定的一起朝向目標邁進，2019將會是hTC豐碩的一年！



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