影／勞動部長許銘春突擊勞檢　台鐵被發現有9項缺失挨罰12萬

記者紀佳妘／台北報導

農曆春節即將到來，各行各業緊鑼密鼓趕工，為避免過勞情況發生，勞動部今年啟動為期37天的春安加強勞檢計畫，勞動部長許銘春今（22）日更是帶隊到台鐵七堵機務段進行突擊檢查，發現台鐵有9項缺失，除了移送主管機關基隆市政府處理之外，同時開罰12萬元。

勞動部長許銘春今天到台鐵七堵機務段作業廠區突擊檢查，沿途遇到台鐵車廂維修員，感謝他們辛苦工作，同時也對準備上工的司機員詢問，關心有沒有去量血壓、酒精測試等執勤前準備。

▲勞動部長許銘春今日展開春安勞檢計畫，特別前往台鐵基隆七堵機務段訪查。（圖／記者紀佳妘攝）

許銘春表示，今天與交通部、基隆市政府進行聯合稽查，其他3位勞動部次長同步在北、中、南部進行春安勞檢督導，呼籲勞工朋友與事業單位一定要注意安全，特別在春節繁忙之際，更要留意工作場所安全，也別忽略身心健康，甚至不要出現過勞情節。

針對今天突擊勞檢的結果，許銘春說，在勞動條件部分，發現有3項缺失，包括一名工作時間延長，不過事業單位卻未給予補休或工資，再者是超時工作的情形，尚未通知工會，最後是七堵機務段勞工超過30人以上，工作規則未經當地主管機關核備，目前已移送地方主管機關基隆市政府處理。

至於安全衛生部分，許銘春指出，首先是堆高機駕駛離開其位置，未拉起手煞車，再來是機械工場電壓600伏特以下電氣設備前方，未有80公分以上的水平工作空間以及冷氣維修室的高壓氣體鋼瓶未有護蓋等6項違反職業安全衛生設施規則，除了通知台鐵要改善之外，罰鍰處分12萬元 。

▼許銘春突擊台鐵進行勞檢，同時也關心台鐵員工的身心狀況及是否有過勞問題。（圖／記者紀佳妘攝）