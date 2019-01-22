達邦蛋白啟用漳州廠　攜三本肥料開發環保菌

▲達邦蛋白啟用福建漳州廠。（圖／達邦蛋白提供）

記者姚惠茹／台北報導

達邦蛋白（6578）近來由於非洲豬瘟而受到關注，這個月19日舉辦子公司「福建達邦蛋白生物科技有限公司」開幕典禮，宣布正式踏入大陸市場，並以獨步全球的乳酸菌水解胜肽，被視為可以取代動物性蛋白，幫助動物提升免疫力的明星商品作為主力產品。

肉類食品常感染各種病源，而經濟動物蛋白質主要來源的魚粉，受到氣候變遷及環境汙染，漁獲漸趨枯竭，價格高漲，餵食肉骨粉又引發狂牛症，導致許多國家立法禁止使用動物性蛋白，轉而尋求植物蛋白替代成為全球趨勢。

達邦蛋白的乳酸菌水解胜肽含量業界最高，在動物體內的消化率更高於95％，產品的獨特在於可提高動物免疫力，減少施打抗生素，並且製程堅持使用純植物性原料，以替代動物性蛋白，避免非洲豬瘟及狂牛病所造成的威脅，貫徹對地球綠色永續理念，達到「綠色、智能、食安」高端製造的新標竿。

▲達邦蛋白福建漳州廠。（圖／達邦蛋白提供）

綜觀全球市場，亞洲水產養殖占盡世界總產量的9成，而大陸便占據其中6成，且豬隻產量占全球的5成，市場規模之大，同時逐步擴展的益生菌產品線，也可迅速導入、共享既有的畜、水產銷售模式和通路，可謂達邦未來黃金十年的開端。

現階段大陸地區極力推廣「減廢」熱潮，也就是廢棄物再利用、養殖環境管理精緻化，有鑑於此，達邦蛋白積極投入的重點項目及研發出的環保菌系列產品，應用於養殖廢水處理、有機物料腐熟劑等，積極推動養殖廢棄物資源化利用，實現轉廢為寶，解決養殖污染問題。

▲達邦蛋白攜三本肥料開發環保菌。（圖／達邦蛋白提供）

達邦蛋白看準大陸環保市場的商機龐大，相關合作案也已如火如荼的展開，1月21日達邦蛋白董事長劉郁芬與福建省漳州三本肥料公司董事長陳建中，簽屬合作協議，共同為農業環保產業奮鬥。

漳州三本肥料公司是福建省漳浦台灣農民創業園的一家重點企業，通過ISO 9001質量管理體系認證，專注有機肥生產研究，每年加工處理畜禽、菇渣等農業廢棄物超過10萬噸，產品暢銷全國各地，出口菲律賓、印尼、日本等國家。

第一階段，達邦蛋白將利用環保菌生技產品與漳州三本肥料公司共同致力於生物有機肥的開發及生產，以優質的生物有機肥替代化學肥料，減少農藥用量，同時配合福建省當地政府對農民的生物有機肥的補助方案，加速產品的推動，不僅解決中國大陸畜禽排泄物之環保問題，也為綠色農業之永續經營貢獻一份心力。