南僑2018年EPS達4.04元　受惠油脂旺季挹注營運

▲大陸烘焙油脂市場呈快速發展趨勢，南僑大陸油品事業可望受惠。圖為南僑集團會長陳飛龍。（圖／記者季相儒攝）

記者林淑慧／台北報導

農曆春節將屆，受惠第四季進入油脂消費旺季，食品大廠南僑集團公佈最新財報，2018年12月自結稅後淨利1.44億元，創歷史同期新高；2018 年自結全年稅後淨利10.03億元，全年EPS 達4.04元，優於去年表現。

在大陸油脂市場排名第一的南僑公司，受惠於成本棕櫚油降價，去年大陸油脂銷售量仍呈現強勁成長；法人分析表示，南僑大陸市場第四季銷售量持續成長一成，且受惠於消費升級政策，營利率可望持續改善，看好後市表現。

法人指出，大陸烘焙油脂市場呈快速發展趨勢，預估食品工業用油需求量從 2017 年的 273.4 萬噸發展至 2023 年的約 476.6 萬噸，年增長率保持在 10%左右，觀察南僑大陸市場營運表現，以烘焙油脂及鮮奶油成長較佳，並受惠於鮮奶油單價較食品工業油脂單價高出四成，帶動營收上攻。

展望後市，南僑表示，在大陸金山廠新產能挹注下，今年營運前景樂觀。另外，南僑將成為第一家在大陸上市的台灣食品廠，集團年營收200億目標也有機會提前於今年達陣，後市營運持續看好。